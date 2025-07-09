2 godine garancije
Umeci za štitnike od 28 mm
Umeci za štitnike od 26 mm
Naši jedinstveni silikonski štitnici za dojke SkinSense napravljeni su za vrhunsku udobnost i nežno se oblikuje oko dojki koristeći prirodnu toplotu tela. Štitnici za dojke napravljeni su od silikona pogodnog za hranu za potpunu bezbrižnost.
Bebe znaju kako najbolje da piju! Zbog toga naša električna pumpica za dojke koja ne zahteva upotrebu ruku oponaša njihov prirodni ritam pijenja – kako biste vi pronašli sopstveni ritam za efektivno* ispumpavanje i optimalan protok mleka. Štitnici za dojke i umeci za štitnike odgovarajuće veličine pružaju vam podršku za ispumpavanje sa bezbednim i ugodnim prianjanjem u svakom trenutku.
Pružamo podršku svakoj mami u pronalaženju najboljeg doživljaja, a odgovarajuće prianjanje je osnova toga. Naš asortiman veličina štitnika za dojke i umetaka za štitnike pokriva 99% mama. Dostupni su za odvojenu kupovinu, pa možete da doživite vrhunsku udobnost tokom izmlazanja.
4.8
od 5
97
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Sui 79
09/07/2025
Srbija
Deo promocije
Proizvod sa sjajnim karakteristikama
Preporučujem ovaj proizvod svim novopečenim roditeljima.
Ova recenzija je napisana za Hands-free SCF532/11 Dvostruka električna pumpica za dojke
Ova recenzija je napisana za Hands-free SCF532/11 Dvostruka električna pumpica za dojke
Sofka
09/07/2025
Srbija
Deo promocije
Izmlazalica ♥️❤️
Odlicna je, prikladna za svako nesto gde se nadjem. Kad mi nadodje mleko, brzo i bez muke se izmlazam. Mnooogggoo lakse nego sa starom, koju sam koristila sa prvim detetom.❤️
Ova recenzija je napisana za Hands-free SCF532/11 Dvostruka električna pumpica za dojke
Ova recenzija je napisana za Hands-free SCF532/11 Dvostruka električna pumpica za dojke
Anchy97
08/07/2025
Srbija
Deo promocije
Ovaj proizvod je NUMBER 1. za sve mame
Mene je pumpica zaista SPASILA. Obzirom na to da nemam veliku pomoć pored sebe, a imam i jos jedno dete od 4.godine koje stalno nešto traži, mogu istovremeno i njoj da spremim šta želi dok spremam mleko za bebca.
Prednosti
Itekako! Sve preporuke sa moje strane!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hands-free SCF532/11 Dvostruka električna pumpica za dojke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hands-free SCF532/11 Dvostruka električna pumpica za dojke
Efektivno ima veze sa tehničkim performansama proizvoda.
Referenca na učestalost usisavanja pumpe.