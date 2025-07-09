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  • Pronađite savršeno prianjanje
  • Pronađite savršeno prianjanje
  • Pronađite savršeno prianjanje
  • Pronađite savršeno prianjanje
  • Pronađite savršeno prianjanje
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Philips Avent Hands-freeVeliki štitnici za dojke i umeci

SCF552/11

4.8
| (97) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Pronađite savršeno prianjanje
Zbog toga što je svaka mama različita, ovi štitnici za dojke od 28 mm i umeci za štitnike za dojke od 26 mm za veće dojke i bradavice pružaju ugodno i bezbedno prianjanje. Za upotrebu sa Philips Avent čašama za sakupljanje bez upotrebe ruku.
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Kompatibilni proizvodi
Hands-free

Hands-free
Jednostruka električna pumpica za dojke

SCF531/11

Hands-free

Hands-free
Dvostruka električna pumpica za dojke

SCF532/11

Za upotrebu sa čašama za sakupljanje bez upotrebe ruku

Pronađite savršeno prianjanje

  • Umeci za štitnike od 28 mm

  • Umeci za štitnike od 26 mm

Silikonski štitnici nežno se oblikuju prema vašim dojkama

Silikonski štitnici nežno se oblikuju prema vašim dojkama

Naši jedinstveni silikonski štitnici za dojke SkinSense napravljeni su za vrhunsku udobnost i nežno se oblikuje oko dojki koristeći prirodnu toplotu tela. Štitnici za dojke napravljeni su od silikona pogodnog za hranu za potpunu bezbrižnost.

Efektivno* ispumpavanje uz ritam koji oponaša bebin

Efektivno* ispumpavanje uz ritam koji oponaša bebin

Bebe znaju kako najbolje da piju! Zbog toga naša električna pumpica za dojke koja ne zahteva upotrebu ruku oponaša njihov prirodni ritam pijenja – kako biste vi pronašli sopstveni ritam za efektivno* ispumpavanje i optimalan protok mleka. Štitnici za dojke i umeci za štitnike odgovarajuće veličine pružaju vam podršku za ispumpavanje sa bezbednim i ugodnim prianjanjem u svakom trenutku.

Asortiman veličina štitnika za dojke i umetaka za svaku mamu

Asortiman veličina štitnika za dojke i umetaka za svaku mamu

Pružamo podršku svakoj mami u pronalaženju najboljeg doživljaja, a odgovarajuće prianjanje je osnova toga. Naš asortiman veličina štitnika za dojke i umetaka za štitnike pokriva 99% mama. Dostupni su za odvojenu kupovinu, pa možete da doživite vrhunsku udobnost tokom izmlazanja.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

97

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

09/07/2025

Srbija

Srbija

Proizvod sa sjajnim karakteristikama

Preporučujem ovaj proizvod svim novopečenim roditeljima.

Ova recenzija je napisana za Hands-free SCF532/11 Dvostruka električna pumpica za dojke

Ova recenzija je napisana za Hands-free SCF532/11 Dvostruka električna pumpica za dojke

09/07/2025

Srbija

Srbija

Izmlazalica ♥️❤️

Odlicna je, prikladna za svako nesto gde se nadjem. Kad mi nadodje mleko, brzo i bez muke se izmlazam. Mnooogggoo lakse nego sa starom, koju sam koristila sa prvim detetom.❤️

Ova recenzija je napisana za Hands-free SCF532/11 Dvostruka električna pumpica za dojke

Ova recenzija je napisana za Hands-free SCF532/11 Dvostruka električna pumpica za dojke

08/07/2025

Srbija

Srbija

Ovaj proizvod je NUMBER 1. za sve mame

Mene je pumpica zaista SPASILA. Obzirom na to da nemam veliku pomoć pored sebe, a imam i jos jedno dete od 4.godine koje stalno nešto traži, mogu istovremeno i njoj da spremim šta želi dok spremam mleko za bebca.

Prednosti

Itekako! Sve preporuke sa moje strane!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hands-free SCF532/11 Dvostruka električna pumpica za dojke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hands-free SCF532/11 Dvostruka električna pumpica za dojke

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  1. Efektivno ima veze sa tehničkim performansama proizvoda.

  2. Referenca na učestalost usisavanja pumpe.