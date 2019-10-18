Obustavljeno
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Szandi85
18/10/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Újszülött kortól használjuk ezt a fajta cumisüveget a mai napig! Nem engedi vissza a levegőt, ami nagyon jó hisz nem fáj a baba pocija tőle! Több féle méretben lehet kapni, a baba korának megfelelően és ahogy észre veszem könnyű a babának enni is belőle, nem kell erősen szivni, hogy jöjjön belőle a tej! Nem csicsás, egyszerű üveg, mi elégedettek vagyunk vele!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF666/18 Cumisüveg
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF666/18 Cumisüveg