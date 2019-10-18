ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

  • Emotional Benefit Photograph
  • Emotional Benefit Photograph
  • Emotional Benefit Photograph
  • Fotografija emocionalnog značaja
  • Fotografija emocionalnog značaja
  • Emotional Benefit Photograph
  • Emotional Benefit Photograph
  • Emotional Benefit Photograph
  • Fotografija emocionalnog značaja
  • Fotografija emocionalnog značaja

Obustavljeno

Philips AventSCF666/18 Baby bottle

SCF666/18

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Pogledajte sve prednosti

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Újszülött kortól használjuk ezt a fajta cumisüveget a mai napig! Nem engedi vissza a levegőt, ami nagyon jó hisz nem fáj a baba pocija tőle! Több féle méretben lehet kapni, a baba korának megfelelően és ahogy észre veszem könnyű a babának enni is belőle, nem kell erősen szivni, hogy jöjjön belőle a tej! Nem csicsás, egyszerű üveg, mi elégedettek vagyunk vele!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF666/18 Cumisüveg

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF666/18 Cumisüveg

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana