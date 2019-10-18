Újszülött kortól használjuk ezt a fajta cumisüveget a mai napig! Nem engedi vissza a levegőt, ami nagyon jó hisz nem fáj a baba pocija tőle! Több féle méretben lehet kapni, a baba korának megfelelően és ahogy észre veszem könnyű a babának enni is belőle, nem kell erősen szivni, hogy jöjjön belőle a tej! Nem csicsás, egyszerű üveg, mi elégedettek vagyunk vele!