2 godine garancije
Obustavljeno
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4.8
od 5
46
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Mamica
30/07/2020
Slovenija
Top, top
Iskreno so mi po porodu najbolj prav prišli lončki za shranjevanje. V njih sem že od 5 dneva ko sva prišla domov shranjevala svoje mleko pa mleko v prahu ko smo kam šli, zdaj ko pa je piščanček številka 1 (številka 2 je na poti) tik pred prvim letom pa za njega shranjujem tudi juhico in dam v hladilnik ali zamrznem. In če sem vse možno pometala stran, ko je dete zrastlo, sem pa pri teh lončkih rekla: NE, NIKOLI IN NIKDAR. Super uporabna zadeva, ki ne traja samo 3 mesece al podoben omejen čas ampak praktično ves čas, lahko rečemo, da so BREZČASEN IZDELEK. Super stvar.
Prednosti
Super uporabna stvar
Mane
Je ni stvari :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF721/20 Posodica za shranjevanje hrane
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF721/20 Posodica za shranjevanje hrane
Mama.tdd
05/04/2023
България
Контейнери за съхранение
Много лесни за затваряне и отваряне,не потичат . Първо ги използвах за съхранение на кърма ,пасват и на помпите на Аvent и може директно в тях да се изцежда.А когато започне захранването са много подходящи за пюрета. Разграфени са с милилитри което е голямо улеснение.
Prednosti
Лесни за съхранение, разграфени са с милилитри,за съдомиялна и стерилизатор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF721/20 Чашка за съхранение на храна
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF721/20 Чашка за съхранение на храна
Iceeli
01/11/2019
България
Лесни и практични за употреба
Използвам ги вече 2 г и са много добри,лесни за подръжка и удобни.
Ova recenzija je napisana za SCF720/10 Чаши за съхранение на храна Avent
Ova recenzija je napisana za SCF720/10 Чаши за съхранение на храна Avent