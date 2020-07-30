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  • Idealno rešenje za odlaganje hrane kod kuće i u pokretu
  • Idealno rešenje za odlaganje hrane kod kuće i u pokretu
  • Idealno rešenje za odlaganje hrane kod kuće i u pokretu
  • Idealno rešenje za odlaganje hrane kod kuće i u pokretu

Obustavljeno

Philips AventČaša za odlaganje hrane

SCF721/20

4.8
| (46) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Idealno rešenje za odlaganje hrane kod kuće i u pokretu
Philips Avent čaše za odlaganje hrane su svestrane, lake za korišćenje i napravljene tako da rastu sa vašom bebom. Ove čaše su idealne za odlaganje hrane kod kuće i u pokretu.
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Električna pumpica za dojke

Električna pumpica za dojke

SCF397/31

Ručna pumpica za dojke

Ručna pumpica za dojke

SCF430/10

Sa poklopcem koji sprečava curenje

Idealno rešenje za odlaganje hrane kod kuće i u pokretu

  • Post.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

46

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

3

30/07/2020

Slovenija

Slovenija

Top, top

Iskreno so mi po porodu najbolj prav prišli lončki za shranjevanje. V njih sem že od 5 dneva ko sva prišla domov shranjevala svoje mleko pa mleko v prahu ko smo kam šli, zdaj ko pa je piščanček številka 1 (številka 2 je na poti) tik pred prvim letom pa za njega shranjujem tudi juhico in dam v hladilnik ali zamrznem. In če sem vse možno pometala stran, ko je dete zrastlo, sem pa pri teh lončkih rekla: NE, NIKOLI IN NIKDAR. Super uporabna zadeva, ki ne traja samo 3 mesece al podoben omejen čas ampak praktično ves čas, lahko rečemo, da so BREZČASEN IZDELEK. Super stvar.

Prednosti

Super uporabna stvar

Mane

Je ni stvari :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF721/20 Posodica za shranjevanje hrane

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF721/20 Posodica za shranjevanje hrane

05/04/2023

България

България

Контейнери за съхранение

Много лесни за затваряне и отваряне,не потичат . Първо ги използвах за съхранение на кърма ,пасват и на помпите на Аvent и може директно в тях да се изцежда.А когато започне захранването са много подходящи за пюрета. Разграфени са с милилитри което е голямо улеснение.

Prednosti

Лесни за съхранение, разграфени са с милилитри,за съдомиялна и стерилизатор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF721/20 Чашка за съхранение на храна

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF721/20 Чашка за съхранение на храна

01/11/2019

България

България

Лесни и практични за употреба

Използвам ги вече 2 г и са много добри,лесни за подръжка и удобни.

Ova recenzija je napisana za SCF720/10 Чаши за съхранение на храна Avent

Ova recenzija je napisana za SCF720/10 Чаши за съхранение на храна Avent

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