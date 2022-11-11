ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
  • Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način

Obustavljeno

2-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe

SCF870/22

4.8
| (336) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način
Lako pripremajte hranljive, domaće obroke za bebe pomoću Philips Avent 2-u-1 aparata za pripremu zdrave hrane za bebe. Prvo na pari kuvajte voće, povrće, ribu ili meso, pa samo podignite i okrenite posudu da biste pasirali, bez potrebe za prebacivanjem hrane.
Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
Digitalni grejač flašica

Digitalni grejač flašica

SCF260/37

Sterilizator na paru za mikrotal. peć.

Sterilizator na paru za mikrotal. peć.

SCF271/20

Digitalni sterilizator na paru

Digitalni sterilizator na paru

SCF276/42

Elektr. aparat za grejanje flašica i hrane za bebe

Elektr. aparat za grejanje flašica i hrane za bebe

SCF255/54

Električni sterilizator na paru

Električni sterilizator na paru

SCF274/34

Sterilizator na paru za mikrotal. peć.

Sterilizator na paru za mikrotal. peć.

SCF271/06

Elektr. aparat za grejanje flašica i hrane za bebe

Elektr. aparat za grejanje flašica i hrane za bebe

SCF255/12

Digitalni grejač flašica

Digitalni grejač flašica

SCF260/22

Sterilizator na paru za mikrotal. peć.

Sterilizator na paru za mikrotal. peć.

SCF271/07

Express

Express
Električni sterilizator na paru

SCF274/26

Hranljivi obroci za bebe na jednostavan način

  • Zdravo kuvanje na pari

  • Kuvajte i miksujte u jednoj posudi

  • Saveti i recepti za odvik. od dojenja

Jedinstveni način kuvanja na pari, za zdravu pripremu

Jedinstveni način kuvanja na pari, za zdravu pripremu

Kuvanje na pari je zdravo. Naša jedinstvena tehnologija omogućava pari da cirkuliše odozdo nagore, čime se garantuje ravnomerno kuvanje svih sastojaka, bez ključanja. Dobri sastojci, tekstura i tečnosti od kuvanja zadržavaju se za miksovanje.

Od kuvanja na pari do miksovanja, sve u jednoj praktičnoj posudi

Od kuvanja na pari do miksovanja, sve u jednoj praktičnoj posudi

Sve što vam je potrebno za pravljenje hranljivih obroka za bebe dostupno je u jednoj posudi. Nakon kuvanja sastojaka na pari, potrebno je samo da podignete posudu, okrenete je i fiksirate, pa da miksujete do željene konzistencije.

Od pirea do komada, za svaku fazu na putu

Od pirea do komada, za svaku fazu na putu

Od veoma fino ispasiranog voća i povrća, preko kombinovanja mesa, ribe i mahunarki, do tekstura sa krupnijim komadima. Naš 2-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe pomaže u pripremi raznovrsne hrane u svim fazama odvikavanja od dojenja i hranjenja.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.8

od 5

336

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

11/11/2022

Srbija

Srbija

Procesor nezamjenjiv za zauzete mame

Za svakog ko ima puno svakodnevnih obaveza ovaj aparat je doslovno must have. Za 20ak minuta imate zdrav obrok za bebu i samo jednu posudu za oprati, rekla bih da lakse i bolje ne moze. Takodje, ako vam treba poklon za novopecenu mamu, ne trazite dalje, bice vam zahvalna.:)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Advanced SCF870/20 2 u 1 aparat za kuvanje na pari i blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Advanced SCF870/20 2 u 1 aparat za kuvanje na pari i blender

23/08/2022

Srbija

Srbija

Препоручујем га свим мама

Одличан је јер кувањем на пари намерниве задржавају сву хранљиву вредност за наше најмлађе, а при припреми кашице прљамо само једну посуду.

Mane

Могао ми да има мало већу запремину

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF870/22 2-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF870/22 2-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe

27/05/2022

Srbija

Srbija

Svima preporucujem

Preporucujem svima mnogo mi se dopada nikad ne bih menjala

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF870/22 2-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF870/22 2-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana