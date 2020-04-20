Obustavljeno
Numera za numerom
Budite slobodni. Ove potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha pružaju mamutskih 110 sati reprodukcije zahvaljujući prenosivoj futroli za punjenje. Uživajte u odličnom zvuku numeru za numerom, kao i u direktnom pristupu virtuelnom pomoćniku na telefonu. Da li je neko pomenuo putovanje?
Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn
Bluetooth®
Crna
Neodimijumski akustički drajveri od 6 mm daju odličan zvuk i snažan bas. Ovalna akustička cev maksimalno povećava pasivnu izolaciju buke. Mono režim vam omogućava da jedno uvo ostavite slobodno, u situacijama kada želite da budete svesni okruženja.
Slušalice su spremne za uparivanje čim ih izvadite iz futrole. Nakon uparivanja, slušalice pamte poslednji uređaj sa kojim su bile uparene.
4.7
od 5
22
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
BriTis
20/04/2020
Slovenija
Super slušalke
Lahke in udobne, hitro se napolnijo. Plus pa tudi za potovalno škatlo, ki služi kot polnilec
Prednosti
Kaliteta zvoka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2515BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Datum upotrebe 2020-03-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2515BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Datum upotrebe 2020-03-20
Zulu8
01/04/2020
Slovensko
Super bezdrôtové slúchadlá s výbornou výdržou
Výborné bezdrôtové slúchadlá, s dobrou výdržou a navyše kolískou, ktorá slúži ako power bank nie len na nabíjanie slúchadiel ale aj mobilného telefónu. Veľmi jednoduché spárovanie s mobilom alebo počítačom cez Buetooth. Zvuk je prekvapivo naozaj veľmi kvalitný s porovnaním s lacnými verziami podobných slúchadiel na trhu. Určite odporúčam. Ovládanie je veľmi jednoduché a prirodzené. Je to veľký pomocník pri konferečných hovoroch ale aj pri počúvaní hudby. Jedinou nevýhodou je, že kolíska je neprakticky veľká na cesty do vrecka. Je to ale len malá daň za neuveriteľne dlhú výdrž, ktorá je pre užívateľa veľkým komfortom.
Prednosti
Bezdrôtové, dlhá výdrž
Mane
Veľká kolíska
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší
Datum upotrebe 2019-12-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší
Datum upotrebe 2019-12-01
Kat99
17/12/2021
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Super brzmienie
słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie
Prednosti
super brzmienie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Datum upotrebe 2020-11-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Datum upotrebe 2020-11-17