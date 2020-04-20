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Obustavljeno

2000 seriesPotpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

SHB2515WT/10

4.7

| (22) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna

Numera za numerom

Budite slobodni. Ove potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha pružaju mamutskih 100 sati reprodukcije zahvaljujući prenosivoj futroli za punjenje. Uživajte u odličnom zvuku numeru za numerom, kao i u direktnom pristupu virtuelnom pomoćniku na telefonu. Da li je neko pomenuo putovanje?

Pogledajte sve prednosti

Numera za numerom

  • Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn

  • Bluetooth®

  • Crna

Mono režim za situacije kada želite da vam jedno uho bude slobodno

Mali, srednji i veliki umeci za uši, za savršeno prianjanje

Ugrađeni mikrofon sa redukcijom eha, za jasan zvuk

Više nema dosadnog eha kada razgovarate telefonom. Uz naše akustičko redukovanje eha, uvek dobijate jasnu vezu bez smetnji.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

22

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

20/04/2020

Slovenija

Slovenija

Super slušalke

Lahke in udobne, hitro se napolnijo. Plus pa tudi za potovalno škatlo, ki služi kot polnilec

Prednosti

Kaliteta zvoka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2515BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Datum upotrebe 2020-03-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2515BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Datum upotrebe 2020-03-20

01/04/2020

Slovensko

Slovensko

Super bezdrôtové slúchadlá s výbornou výdržou

Výborné bezdrôtové slúchadlá, s dobrou výdržou a navyše kolískou, ktorá slúži ako power bank nie len na nabíjanie slúchadiel ale aj mobilného telefónu. Veľmi jednoduché spárovanie s mobilom alebo počítačom cez Buetooth. Zvuk je prekvapivo naozaj veľmi kvalitný s porovnaním s lacnými verziami podobných slúchadiel na trhu. Určite odporúčam. Ovládanie je veľmi jednoduché a prirodzené. Je to veľký pomocník pri konferečných hovoroch ale aj pri počúvaní hudby. Jedinou nevýhodou je, že kolíska je neprakticky veľká na cesty do vrecka. Je to ale len malá daň za neuveriteľne dlhú výdrž, ktorá je pre užívateľa veľkým komfortom.

Prednosti

Bezdrôtové, dlhá výdrž

Mane

Veľká kolíska

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší

Datum upotrebe 2019-12-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší

Datum upotrebe 2019-12-01

17/12/2021

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Super brzmienie

słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie

Prednosti

super brzmienie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Datum upotrebe 2020-11-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Datum upotrebe 2020-11-17

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