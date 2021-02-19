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  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+

Obustavljeno

Bežične Bluetooth® slušalice

SHB4305BK/00

3.7
| (15) Komentari

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Osetite. BASS+
Iznanđujuće snažan zvuk iz malog i robusnog pakovanja. Sa drajverima namenski podešenim za snažan bas, Philips BASS+ Bluetooth slušalice pružaju odličnu zvučnu izolaciju i bežičnu slobodu da biste slušali muziku na najbolji mogući način.
Pogledajte sve prednosti

Osetite. BASS+

  • Drajveri od 12,2 mm / zatvoreni dizajn

  • Za unutrašnjost uha

  • 6 sati reprodukcije

  • Izuzetno udobne

Snažni drajveri zvučnika od 12,2 mm

Snažni drajveri zvučnika od 12,2 mm

Ovo je veliki, snažni bas koji vam omogućava da zaista osetite ritam. Snažni drajveri zvučnika od 12,2 mm snažno reprodukuju veoma snažan bas iz elegantnog, kompaktnog dizajna.

Punjiva baterija pruža do 6 sati reprodukcije

Punjiva baterija pruža do 6 sati reprodukcije

Sa 6 sati reprodukcije imaćete dovoljno energije za slušanje muzike tokom celog dana.

Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija

Lako uparite slušalice sa bilo kojim Bluetooth uređajem za bežičnu muziku.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.7

od 5

15

Komentari

19/02/2021

България

България

Звукът номер 1

Препоръчвам прекрасен звук и батерия но са много лесни изгубване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки

14/12/2020

България

България

Прекрасен звук!

Спрямо качество на звука, цена, удобство - слушалките са много добри и ги препоръчвам.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки

29/04/2022

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki!

Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.

Prednosti

bass, odporne na wodę, fajny design,

Mane

brak

Ova recenzija je napisana za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ova recenzija je napisana za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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