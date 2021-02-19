2 godine garancije
Obustavljeno
SHB4305WT/00
Drajveri od 12,2 mm / zatvoreni dizajn
Za unutrašnjost uha
6 sati reprodukcije
Izuzetno udobne
Ovo je veliki, snažni bas koji vam omogućava da zaista osetite ritam. Snažni drajveri zvučnika od 12,2 mm snažno reprodukuju veoma snažan bas iz elegantnog, kompaktnog dizajna.
Sa 6 sati reprodukcije imaćete dovoljno energije za slušanje muzike tokom celog dana.
Lako uparite slušalice sa bilo kojim Bluetooth uređajem za bežičnu muziku.
3.7
od 5
15
Komentari
Росен 1
19/02/2021
България
Звукът номер 1
Препоръчвам прекрасен звук и батерия но са много лесни изгубване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки
Р Трад
14/12/2020
България
Прекрасен звук!
Спрямо качество на звука, цена, удобство - слушалките са много добри и ги препоръчвам.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки
Bartłomiej29
29/04/2022
Polska
Najlepsze słuchawki!
Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.
Prednosti
bass, odporne na wodę, fajny design,
Mane
brak
Ova recenzija je napisana za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ova recenzija je napisana za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Stvarni rezultati se mogu razlikovati