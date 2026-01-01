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Obustavljeno

2000 seriesSlušalice sa mikrofonom za unutrašnjost uha

SHE2305BK/00

Dostupno kod

Crna
Crna
Plava
Plava
Ružičasto-ljubičasta
Ružičasto-ljubičasta
Sve oči uprte u vas
Uživajte u melodijama gde god da krenete. Ove slušalice za unutrašnjost uha dostupne su u četiri jarke kombinacije boja, uz prozirno kućište zvučnika sa kablovima jarke boje. Zašto da se uklapate, ako ste rođeni da se ističete?
Pogledajte sve prednosti

Sve oči uprte u vas

  • Drajveri od 12,2 mm / otvoreni umetak

  • Ugrađeni mikrofon

  • Crna

  • Izuzetno udobne

Kablovi označeni jarkim bojama. Prozirno kućište zvučnika.

Ostavite upečatljiv utisak pomoću kablova označenih jarkim bojama i prozirnog kućišta zvučnika. Neodimijumski akustički drajveri od 12,2 mm daju oštar, jasan zvuk i solidan bas.

Lagani umeci za uši ovalnog oblika za udobnost

Ovalni oblik ovih laganih umetaka za uši omogućava vam da uživate u glasnom zvuku uz pravu udobnost.

Daljinski upravljač na kablu. Lako prelazite između muzike i poziva.

Daljinski upravljač na kablu olakšava odgovaranje na poziv ili pauziranje muzike. Sve to bez uzimanja pametnog telefona. Ugrađeni mikrofon sa redukovanjem eha održava zvuk jasnim kada razgovarate.

Tehničke specifikacije

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