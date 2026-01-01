2 godine garancije
Obustavljeno
SHE2305PP/00
Dostupno kod
Drajveri od 12,2 mm / otvoreni umetak
Ugrađeni mikrofon
Roze-ljubičaste
Izuzetno udobne
Ostavite upečatljiv utisak pomoću kablova označenih jarkim bojama i prozirnog kućišta zvučnika. Neodimijumski akustički drajveri od 12,2 mm daju oštar, jasan zvuk i solidan bas.
Ovalni oblik ovih laganih umetaka za uši omogućava vam da uživate u glasnom zvuku uz pravu udobnost.
Daljinski upravljač na kablu olakšava odgovaranje na poziv ili pauziranje muzike. Sve to bez uzimanja pametnog telefona. Ugrađeni mikrofon sa redukovanjem eha održava zvuk jasnim kada razgovarate.
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