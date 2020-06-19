Obustavljeno
Snažan zvuk, tutnjajući bas
Izuzetno male Philips Beamers slušalice za unutrašnjost uha sa snažnim basom imaju ovalne umetke za udobnost.
Drajveri od 8,6 mm / zatvoreni dizajn
Za unutrašnjost uha
Umetak ovalne zvučne cevi omogućava ergonomsku udobnost koja se zaista uklapa u oblik vašeg uha.
Izuzetno male slušalice savršeno se uklapaju u unutrašnjost uha i zaptivaju ga, blokirajući spoljašnju buku.
Jastučići za uši se isporučuju u 2 veličine radi personalizovanog i savršenog prianjanja.
4.8
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
HRISS
19/06/2020
България
Verifikovani kupac
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Prednosti
Малки и компактни
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3555WT Слушалки с микрофон
Datum upotrebe 2019-05-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3555WT Слушалки с микрофон
Datum upotrebe 2019-05-19
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Prednosti
Všetko
Mane
Žiadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Datum upotrebe 2019-10-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Datum upotrebe 2019-10-20
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Prednosti
Качество и удобство
Mane
Не выявил
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Datum upotrebe 2021-10-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Datum upotrebe 2021-10-09