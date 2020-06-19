2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 8,6 mm / zatvoreni dizajn
Za unutrašnjost uha
Jastučići za uši se isporučuju u 2 veličine radi personalizovanog i savršenog prianjanja.
Ugrađeni mikrofoni omogućavaju vam da se lako prebacujete sa slušanja muzike na odgovaranje na telefonske pozive da biste uvek ostali povezani.
Philips Vibes slušalice za unutrašnjost uha poseduju efikasne drajvere unutar kompaktnog dizajna. Savršeno prianjaju dok snažno reprodukuju jasan zvuk i gromoglasni bas.
4.8
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
HRISS
19/06/2020
България
Verifikovani kupac
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Prednosti
Малки и компактни
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3555WT Слушалки с микрофон
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3555WT Слушалки с микрофон
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Prednosti
Všetko
Mane
Žiadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Prednosti
Качество и удобство
Mane
Не выявил
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3555RD Навушники з мікрофоном