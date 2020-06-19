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  • Snažan zvuk, tutnjajući bas
  • Snažan zvuk, tutnjajući bas

Obustavljeno

Slušalice sa mikrofonom

SHE3555WT/00

4.8
| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Crvena
Crvena
Plava
Plava
Snažan zvuk, tutnjajući bas
Izuzetno male Philips Beamers slušalice za unutrašnjost uha sa snažnim basom imaju ovalne umetke za udobnost.
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Kompaktan dizajn

Snažan zvuk, tutnjajući bas

  • Drajveri od 8,6 mm / zatvoreni dizajn

  • Za unutrašnjost uha

2 para zamenjivih gumenih jastučića za uši omogućavaju optimalno prianjanje

Jastučići za uši se isporučuju u 2 veličine radi personalizovanog i savršenog prianjanja.

Ugrađeni mikrofon prebacuje se sa muzike na telefonske pozive

Ugrađeni mikrofoni omogućavaju vam da se lako prebacujete sa slušanja muzike na odgovaranje na telefonske pozive da biste uvek ostali povezani.

Veliki bas i jasan zvuk kroz efikasne drajvere

Philips Vibes slušalice za unutrašnjost uha poseduju efikasne drajvere unutar kompaktnog dizajna. Savršeno prianjaju dok snažno reprodukuju jasan zvuk i gromoglasni bas.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

19/06/2020

България

България

Verifikovani kupac

Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!

Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!

Prednosti

Малки и компактни

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3555WT Слушалки с микрофон

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3555WT Слушалки с микрофон

20/11/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!

Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!

Prednosti

Všetko

Mane

Žiadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

09/11/2021

Україна

Україна

Качество Филипс!

Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные

Prednosti

Качество и удобство

Mane

Не выявил

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3555RD Навушники з мікрофоном

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  • Povrat u roku od 30 dana