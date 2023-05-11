2 godine garancije
Dostupno kod
Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn
Nošenje na ušima
Plavo-zelene
Ograničenje jačine zvuka <85 dB
Jednostavna ergonomska traka za glavu je potpuno podesiva i može da udobno stane na glavu svakog deteta i da raste zajedno s njim.
Neodijum je najbolji materijal za stvaranje jakog magnetnog polja za veću osetljivost u zvučnom kalemu, jači bas i čist, uravnotežen kvalitet zvuka.
Otporna konstrukcija bez zavrtanja omogućava delovima slušalica da se lako vrate na mesto ako iskoče iz njega.
4.8
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
пиванов
11/05/2023
България
Страхотни
Идеален звук и сила. Използват се всекидневни от детето и жена ми. Не спарват ушите и са леки.
Prednosti
Удобни, леки, звук, не спарват
Mane
почистване, омекотител на ушите
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHK2000PK Детски слушалки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHK2000PK Детски слушалки
29/04/2020
Polska
Atrakcyjne
Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Ronin84
23/04/2020
Polska
Philips zaposleni
Super
[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.
Prednosti
kolorystyka ,jakość
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci