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Slušalice za decu

SHK2000PK/00

4.8
| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Plava
Plava
Ružičasto-ljubičasta
Ružičasto-ljubičasta
Detetov najbolji prijatelj
Prave slušalice za upoznavanje malih ljubitelja muzike sa svetom zvuka. Jasan bas i šareni dizajn prilagođeni su deci koja rastu, uz dovoljno izdržljivu izradu za sve situacije. Maksimalna jačina zvuka od 85 dB za zabavno, ali bezbedno slušanje muzike.
Pogledajte sve prednosti

Veličina za decu, ograničenje maksimalne jačine zvuka

Detetov najbolji prijatelj

  • Drajveri od 30 mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje na ušima

  • Roze-ljubičaste

  • Ograničenje jačine zvuka &lt;85 dB

Ergonomska i podesiva traka za glavu raste zajedno sa detetom

Ergonomska i podesiva traka za glavu raste zajedno sa detetom

Jednostavna ergonomska traka za glavu je potpuno podesiva i može da udobno stane na glavu svakog deteta i da raste zajedno s njim.

Neodijumski drajveri od 32 mm pružaju čist i uravnotežen zvuk

Neodijumski drajveri od 32 mm pružaju čist i uravnotežen zvuk

Neodijum je najbolji materijal za stvaranje jakog magnetnog polja za veću osetljivost u zvučnom kalemu, jači bas i čist, uravnotežen kvalitet zvuka.

Otporna konstrukcija bez zavrtanja predviđena da izdrži i najintenzivnije igre

Otporna konstrukcija bez zavrtanja predviđena da izdrži i najintenzivnije igre

Otporna konstrukcija bez zavrtanja omogućava delovima slušalica da se lako vrate na mesto ako iskoče iz njega.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

11/05/2023

България

България

Страхотни

Идеален звук и сила. Използват се всекидневни от детето и жена ми. Не спарват ушите и са леки.

Prednosti

Удобни, леки, звук, не спарват

Mane

почистване, омекотител на ушите

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHK2000PK Детски слушалки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHK2000PK Детски слушалки

29/04/2020

Polska

Polska

Atrakcyjne

Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Philips zaposleni

Super

[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.

Prednosti

kolorystyka ,jakość

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana