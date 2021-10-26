2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 32mm / zatvoreni dizajn
Nošenje na ušima
Mekani jastučići za uši
Ravno sklapanje
BASS+ slušalice poseduju drajvere od 32 mm koji proizvode snažan, tutnjajući bas.
Dizajnirane za optimalno prianjanje, BASS+ slušalice poseduju okretne školjke i prilagodljivu traku za glavu kako bi obezbedile odlično prianjanje za sve korisnike.
Ovo je veliki, snažni bas koji vam omogućava da zaista osetite ritam. Ne dozvolite da vas elegantni dizajn zavara – specijalno podešeni drajveri i otvori bas proizvode izuzetno niske krajnje frekvencije kako bi kreirale jedinstveni potpis BASS+ zvuka.
4.9
od 5
7
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
nastina
26/10/2021
Україна
Качество намного выше цены
Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.
Prednosti
не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы
Mane
почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь
Ova recenzija je napisana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Ova recenzija je napisana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном
NastinaNastia22
19/04/2021
Україна
Мрію по точно такий самий корпус але true wireles
- немає дискомфорту вух та голови навіть після багатогодинного носіння - чудовий звук - можна використовувати як гарнітуру для ноутбука, для спілкування по роботі - якість вища за ціну
Prednosti
якість, не давлять, зручно носити з собою або на шиї, ціна
Mane
дріт
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном
ktoś123
23/04/2020
Polska
Polecam!
Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia
Prednosti
Jakość dźwięku Wygoda użytkowania
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem