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  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+

Obustavljeno

Slušalice sa mikrofonom

SHL3075RD/00

4.9
| (7) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Crvena
Crvena
Plava
Plava
Osetite. BASS+
Philips BASS+ slušalice vraćaju snažni, smeli bas u muziku. Uz snažni, upečatljivi bas u elegantnom i kompaktnom pakovanju, ove slušalice su napravljene za one koji traže više basa od muzike, bez dodatnog povećavanja dimenzija.
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Osetite. BASS+

  • Drajveri od 32mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje na ušima

  • Mekani jastučići za uši

  • Ravno sklapanje

Snažni drajveri zvučnika od 32 mm

Snažni drajveri zvučnika od 32 mm

BASS+ slušalice poseduju drajvere od 32 mm koji proizvode snažan, tutnjajući bas.

Dizajnirane za optimalno prianjanje

Dizajnirane za optimalno prianjanje

Dizajnirane za optimalno prianjanje, BASS+ slušalice poseduju okretne školjke i prilagodljivu traku za glavu kako bi obezbedile odlično prianjanje za sve korisnike.

Veliki, smeo bas koji možete da osetite

Veliki, smeo bas koji možete da osetite

Ovo je veliki, snažni bas koji vam omogućava da zaista osetite ritam. Ne dozvolite da vas elegantni dizajn zavara – specijalno podešeni drajveri i otvori bas proizvode izuzetno niske krajnje frekvencije kako bi kreirale jedinstveni potpis BASS+ zvuka.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

7

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Качество намного выше цены

Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.

Prednosti

не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы

Mane

почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь

Ova recenzija je napisana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Ova recenzija je napisana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном

19/04/2021

Україна

Україна

Мрію по точно такий самий корпус але true wireles

- немає дискомфорту вух та голови навіть після багатогодинного носіння - чудовий звук - можна використовувати як гарнітуру для ноутбука, для спілкування по роботі - якість вища за ціну

Prednosti

якість, не давлять, зручно носити з собою або на шиї, ціна

Mane

дріт

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3075BL Навушники з мікрофоном

23/04/2020

Polska

Polska

Polecam!

Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia

Prednosti

Jakość dźwięku Wygoda użytkowania

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana