SHL5005WT/00
Iz ljubavi prema muzici
Ove slušalice su dizajnirane za uživanje u muzici, gde god da se nalazite. Mekani jastučići omogućavaju vam da duže slušate omiljene numere. Odlični kvalitet zvuka pruža novi doživljaj slušanja.
Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn
Nošenje na ušima
Mekani jastučići za uši
Ravno sklapanje
Slušalica se sklapa radi lakog odlaganja i nošenja
Drajveri zvučnika od 32 mm daju odličan zvuk sa dubokom osnovom
Ugrađeni mikrofon omogućava da se lako prebacujete sa slušanja muzike na odgovaranje na telefonske pozive da biste uvek ostali u kontaktu sa onima koji su vam najvažniji.
Komentari