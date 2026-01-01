ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija ambalaže
  • Primarna slika
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija ambalaže
  • Primarna slika

Slušalice sa mikrofonom

SHL5005WT/00

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna

Iz ljubavi prema muzici

Ove slušalice su dizajnirane za uživanje u muzici, gde god da se nalazite. Mekani jastučići omogućavaju vam da duže slušate omiljene numere. Odlični kvalitet zvuka pruža novi doživljaj slušanja.

Pogledajte sve prednosti

Gde god da krenete!

Iz ljubavi prema muzici

  • Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje na ušima

  • Mekani jastučići za uši

  • Ravno sklapanje

Slušalica se sklapa radi lakog odlaganja i nošenja

Slušalica se sklapa radi lakog odlaganja i nošenja

Drajveri zvučnika od 32 mm daju odličan zvuk sa dubokom osnovom

Drajveri zvučnika od 32 mm daju odličan zvuk sa dubokom osnovom

Ugrađeni mikrofon prebacuje se sa muzike na telefonske pozive

Ugrađeni mikrofon omogućava da se lako prebacujete sa slušanja muzike na odgovaranje na telefonske pozive da biste uvek ostali u kontaktu sa onima koji su vam najvažniji.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana