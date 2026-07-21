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Slušalice sa mikrofonom

SHL5005WT/00

Slušalice sa mikrofonom

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Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna

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Aplikacija Philips Headphones vam omogućava da u potpunosti koristite prednosti svih mogućnosti slušalica. Možete da pristupite svim funkcijama koje će vam dati pružiti najbolji audio doživljaj sa mobilnog uređaja.

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Aplikacija Philips Headphones

Uputstva i Dokumentacija

Lokalizovani komercijalni letak

  • PDF datoteka, 288.6 kB
  • 21 July 2026

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