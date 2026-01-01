Od parka do ulice

Prepustite se melodijama pomoću slušalica otpornih na znoj koje prate vaše kretanje uz jasan zvuk i energičan bas. Dizajn sa fleksibilnim dražčima slušalica održava slušalice na mestu, a kabl od 1,2 m je savršene dužine za držanje telefona u džepu.