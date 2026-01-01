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  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
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  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice

Obustavljeno

Sportske slušalice za unutrašnjost uha sa mikrofonom

TAA1105BK/00

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Od parka do ulice
Prepustite se melodijama pomoću slušalica otpornih na znoj koje prate vaše kretanje uz jasan zvuk i energičan bas. Dizajn sa fleksibilnim dražčima slušalica održava slušalice na mestu, a kabl od 1,2 m je savršene dužine za držanje telefona u džepu.
Pogledajte sve prednosti

Od parka do ulice

  • Drajveri od 15 mm za jasan zvuk

  • Odvojivi držači za sigurno prianjanje

  • Dužina kabla od 1,2 m

  • IPX2, otporne na znoj

Slušalice koje ne mrdaju s mesta bez obzira na to kako se krećete

Savitljivi i profilisani držači slušalica omogućavaju da čvrsto a udobno podesite ove lagane slušalice. Možete da se slobodno krećete ne brinući da će vam spasti u ključnom trenu.

Jasan zvuk. Snažan bas

Savršeno uštimovane neodijumski drajveri od 15 mm daju jasan zvuk, a otvori za bas poboljšavaju zvuk niskih tonova. Slušalice udobno nasedaju na unutrašnjost uveta ne zarivajući se u ušni kanal.

Lako upravljanje muzikom i pozivima

Uživajte u svakom minutu omiljenih plejlisti dok džogirate po gradu ili trčite po omiljenim stazama. Daljinski upravljač na kablu omogućava da upravljate plejlistom i pozivima ne gubeći ritam.

Tehničke specifikacije

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