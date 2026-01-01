2 godine garancije
Obustavljeno
TAA1105WT/00
Drajveri od 15 mm za jasan zvuk
Odvojivi držači za sigurno prianjanje
Dužina kabla od 1,2 m
IPX2, otporne na znoj
Savitljivi i profilisani držači slušalica omogućavaju da čvrsto a udobno podesite ove lagane slušalice. Možete da se slobodno krećete ne brinući da će vam spasti u ključnom trenu.
Savršeno uštimovane neodijumski drajveri od 15 mm daju jasan zvuk, a otvori za bas poboljšavaju zvuk niskih tonova. Slušalice udobno nasedaju na unutrašnjost uveta ne zarivajući se u ušni kanal.
Uživajte u svakom minutu omiljenih plejlisti dok džogirate po gradu ili trčite po omiljenim stazama. Daljinski upravljač na kablu omogućava da upravljate plejlistom i pozivima ne gubeći ritam.
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