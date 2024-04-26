2 godine garancije
Obustavljeno
TAE1105BL/00
Drajveri od 8,6 mm za upečatljiv bas
Pozlaćeni priključak
Bezbedno, udobno prianjanje u uvetu
Kontrole na kablu za lakše upravljanje
Šta je život u pokretu bez omiljene muzike? Ove slušalice pružaju i upečatljiv bas pomoću snažnih neodijumskih drajveri i prečnika 8,6 mm i pozlaćenog priključka.
Ergonomska akustična cev i tri veličine izmenjivih gumenih umetaka za uši omogućavaju udobno prianjanje. Uživajte u svakoj sekundi omiljenih numera.
Telefonirajte, pauzirajte plejlistu – sve bez diranja telefona. Odlične su ako bas deonica upravo počinje i želite da je čujete kako treba.
5.0
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Зміючка Оленка
26/04/2024
Україна
Дуже добрий епілятор
Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші