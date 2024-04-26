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  • Vaša muzika, vaša boja
  • Vaša muzika, vaša boja
  • Vaša muzika, vaša boja
  • Vaša muzika, vaša boja
  • Vaša muzika, vaša boja
  • Vaša muzika, vaša boja
  • Vaša muzika, vaša boja
  • Vaša muzika, vaša boja
  • Vaša muzika, vaša boja
  • Vaša muzika, vaša boja

Obustavljeno

Slušalice za unutrašnjost uha sa kablom

TAE1105PK/00

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Plava
Plava
Ružičasta
Ružičasta
Vaša muzika, vaša boja
Ove žične slušalice za unutrašnjost uha omogućavaju vam da uživate u svežem zvuku, uz prilagođavanje vašem stilu. Dobijate snažan bas, smeo izgled i udobno naleganje u ušima. Želite da koristite glasovnog pomoćnika na telefonu? Samo pritisnite dugme na kablu.
Pogledajte sve prednosti

Vaša muzika, vaša boja

  • Drajveri od 8,6 mm za upečatljiv bas

  • Pozlaćeni priključak

  • Bezbedno, udobno prianjanje u uvetu

  • Kontrole na kablu za lakše upravljanje

Snažan bas. Jasan zvuk.

Šta je život u pokretu bez omiljene muzike? Ove slušalice pružaju i upečatljiv bas pomoću snažnih neodijumskih drajveri i prečnika 8,6 mm i pozlaćenog priključka.

Uživajte u glasnoj muzici uz pravu udobnost

Ergonomska akustična cev i tri veličine izmenjivih gumenih umetaka za uši omogućavaju udobno prianjanje. Uživajte u svakoj sekundi omiljenih numera.

Kontrole na kablu. Prebacujte između plejliste i poziva

Telefonirajte, pauzirajte plejlistu – sve bez diranja telefona. Odlične su ako bas deonica upravo počinje i želite da je čujete kako treba.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

26/04/2024

Україна

Україна

Дуже добрий епілятор

Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

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