2 godine garancije
Obustavljeno
TAE4205BK/00
Drajveri od 8,6 mm / zatvoreni dizajn
Za unutrašnjost uha
Ove bežične slušalice imaju neodijumske drajvere od 8,2 mm koje daju jasan zvuk i bogat bas. Kad želite više, samo pritisnite dugme za pojačavanje basa i trenutno ćete osetiti razliku.
2 sata punjenja USB-c kablom obezbeđuju 10 sati reprodukcije. Ako vam ponestaje baterija, brzo punjenje od 15 minuta će vam obezbediti još 1,5 sat. Ravna kabl slušalica udobno naleže na vrat bilo da su vam slušalice u ušima ili ne.
Ovalna akustična cev i zamenjivi uložci omogućuju da slušalice udobno naležu u uši. Mekani lučni držači tesno naležu na zadnji deo uveta, tako da slušalice sigurno stoje na mestu i pružaju bolju pasivnu izolaciju od buke.
5.0
od 5
1
Pregled
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Prednosti
jakosc, cena
Mane
brak
Ova recenzija je napisana za TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Ova recenzija je napisana za TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
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