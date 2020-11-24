ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Osetite bas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas
  • Osetite bas

Obustavljeno

Bežične slušalice za unutrašnjost uha

TAE4205WT/00

5
| (1) Pregled

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Osetite bas
Obožavate trenutke kada se oglasi bas? Ove bežične slušalice daju snažan bas pomoću jednog dugmeta. Dobijate 10 sati reprodukcije, brzo punjenje i mekane lučne držače bezbedan dizajn i bolju pasivnu izolaciju buke.
Pogledajte sve prednosti

Osetite bas

  • Drajveri od 8,6 mm / zatvoreni dizajn

  • Za unutrašnjost uha

Dugme za pojačavanje basa. Jači basovi u trenu

Dugme za pojačavanje basa. Jači basovi u trenu

Ove bežične slušalice imaju neodijumske drajvere od 8,2 mm koje daju jasan zvuk i bogat bas. Kad želite više, samo pritisnite dugme za pojačavanje basa i trenutno ćete osetiti razliku.

10 sati reprodukcije. USB-C punjenje

10 sati reprodukcije. USB-C punjenje

2 sata punjenja USB-c kablom obezbeđuju 10 sati reprodukcije. Ako vam ponestaje baterija, brzo punjenje od 15 minuta će vam obezbediti još 1,5 sat. Ravna kabl slušalica udobno naleže na vrat bilo da su vam slušalice u ušima ili ne.

Bezbedne, savitljive, udobne

Ovalna akustična cev i zamenjivi uložci omogućuju da slušalice udobno naležu u uši. Mekani lučni držači tesno naležu na zadnji deo uveta, tako da slušalice sigurno stoje na mestu i pružaju bolju pasivnu izolaciju od buke.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

1

Pregled

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Prednosti

jakosc, cena

Mane

brak

Ova recenzija je napisana za TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Ova recenzija je napisana za TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Stvarni rezultati se mogu razlikovati