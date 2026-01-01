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Slušalice sa mikrofonom za unutrašnjost uha

TAE5008BK/00

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Plava
Plava

Stiže bas.

Uživajte u snažnom basu za sve numere. Ove slušalice za unutrašnjost uha pružaju udobno prianjanje, dok daljinski upravljač na kablu olakšava navigaciju kroz plejliste. Savršeno rešenje kada primite poziv neposredno pre nego što se začuje bas u vašoj omiljenoj numeri!

Pogledajte sve prednosti

Stiže bas.

  • Snažan bas

  • Mala težina za prianjanje u uhu

  • Daljin. upravljač na kablu sa 3 dugmeta

  • USB-C konektor

Snažan bas. Jasan zvuk, šta god da slušate.

Šta je život u pokretu bez omiljene muzike? Ove slušalice pružaju snažan i upečatljiv bas iz snažnih drajvera od 10 mm. Uživajte u ugodnom slušanju zahvaljujući umecima koji prianjaju baš kako treba.

Ugrađeni DAC poboljšava kvalitet zvuka

Pružite plejlistama odgovarajući tretman tako što ćete ih slušati onako kako je predviđeno. Ove slušalice imaju ugrađeni DAC koji poboljšava kvalitet onoga što slušate. Uživajte u svakoj sekundi numera koje volite.

Ceo dan uživajte u glasnoj muzici uz pravu udobnost

Ovalna akustička cev i tri veličine zamenjivih gumenih umetaka stvaraju savršeno prianjanje koje omogućava sate nošenja. Uživajte u celodnevnom udobnom slušanju.

Tehničke specifikacije

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  1. Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.