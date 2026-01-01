TAE5008BL/00
Stiže bas.
Uživajte u snažnom basu za sve numere. Ove slušalice za unutrašnjost uha pružaju udobno prianjanje, dok daljinski upravljač na kablu olakšava navigaciju kroz plejliste. Savršeno rešenje kada primite poziv neposredno pre nego što se začuje bas u vašoj omiljenoj numeri!
Snažan bas
Mala težina za prianjanje u uhu
Daljin. upravljač na kablu sa 3 dugmeta
USB-C konektor
Šta je život u pokretu bez omiljene muzike? Ove slušalice pružaju snažan i upečatljiv bas iz snažnih drajvera od 10 mm. Uživajte u ugodnom slušanju zahvaljujući umecima koji prianjaju baš kako treba.
Pružite plejlistama odgovarajući tretman tako što ćete ih slušati onako kako je predviđeno. Ove slušalice imaju ugrađeni DAC koji poboljšava kvalitet onoga što slušate. Uživajte u svakoj sekundi numera koje volite.
Ovalna akustička cev i tri veličine zamenjivih gumenih umetaka stvaraju savršeno prianjanje koje omogućava sate nošenja. Uživajte u celodnevnom udobnom slušanju.
Komentari
Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.