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  • Vaš ritam. Vaš stil.
  • Vaš ritam. Vaš stil.
  • Vaš ritam. Vaš stil.
  • Vaš ritam. Vaš stil.
  • Vaš ritam. Vaš stil.
  • Vaš ritam. Vaš stil.
  • Vaš ritam. Vaš stil.
  • Vaš ritam. Vaš stil.
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Obustavljeno

3000 seriesSlušalice koje se nose na ušima

TAH4105RD/00

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Crvena
Crvena
Plava
Plava
Vaš ritam. Vaš stil.
Osećaj izlaska na plesni podijum. Ove slušalice koje se nose na ušima daju jasan zvuk i snažan bas. Obložena traka za glavu omogućava udobno nošenje, a dizajn sa mat bojom vam omogućava da uklopite muziku sa vašim stilom.
Pogledajte sve prednosti

Vaš ritam. Vaš stil.

  • Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn

  • Lagana traka za glavu

  • Kompaktno sklopive

Bogat bas, jasan zvuk

Ponovo iskusite najbolje trenutke sa plesnog podijuma. Neodimijumski drajveri od 32 mm daju snažan i upečatljiv bas, uz jasan zvuk. Zatvoreni dizajn pruža odličnu zvučnu izolaciju, pa možete da uživate u svakoj sekundi omiljenih numera.

Lagana, podesiva i obložena traka za glavu

Dostupne u elegantnim mat kombinacijama boja, ove slušalice koje se nose na ušima imaju obloženu traku za glavu koja je toliko lagana da je skoro nećete ni osetiti. Mekani jastučići su jasno obeleženi za levo/desno uvo, a mogu da se nagnu tako da dobijete potpunu udobnost.

Dizajn sa ravnim sklapanjem za lako odlaganje

Neka vas bas ponese. Jastučići za uši se ravno sklapaju i preklapaju ka unutra, za lako odlaganje u džep ili torbu. Samo ih sklopite i spremni ste za pokret.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

hči je navdušena

kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.

Prednosti

barva, udobje, so lahke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

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