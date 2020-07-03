2 godine garancije
Obustavljeno
TAH4105WT/00
Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn
Lagana traka za glavu
Kompaktno sklopive
Ponovo iskusite najbolje trenutke sa plesnog podijuma. Neodimijumski drajveri od 32 mm daju snažan i upečatljiv bas, uz jasan zvuk. Zatvoreni dizajn pruža odličnu zvučnu izolaciju, pa možete da uživate u svakoj sekundi omiljenih numera.
Dostupne u elegantnim mat kombinacijama boja, ove slušalice koje se nose na ušima imaju obloženu traku za glavu koja je toliko lagana da je skoro nećete ni osetiti. Mekani jastučići su jasno obeleženi za levo/desno uvo, a mogu da se nagnu tako da dobijete potpunu udobnost.
Neka vas bas ponese. Jastučići za uši se ravno sklapaju i preklapaju ka unutra, za lako odlaganje u džep ili torbu. Samo ih sklopite i spremni ste za pokret.
5.0
od 5
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
hči je navdušena
kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.
Prednosti
barva, udobje, so lahke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke