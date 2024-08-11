2 godine garancije
Obustavljeno
TAH4205RD/00
Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn
Nošenje na ušima
Kompaktno sklopive
Do 29 sati reprodukcije
Ove slušalice koje se nose na ušima imaju snažne neodimijumske akustičke drajvere koji daju jasan zvuk i bogat bas. Kada želite više, samo pritisnite dugme za pojačavanje basa i trenutno ćete osetiti razliku.
Dobijate do 29 sati reprodukcije nakon 2 sata punjenja putem USB-C veze. Ako će uskoro da vam ponestane napajanja, brzo punjenje od 15 minuta daje vam dodatna 4 sata reprodukcije muzike.
Dostupne u elegantnim mat kombinacijama boja, ove slušalice koje se nose na ušima imaju obloženu traku za glavu koja je toliko lagana da je skoro nećete ni osetiti. Mekani jastučići su jasno obeleženi za levo/desno uvo, a mogu da se nagnu tako da dobijete potpunu udobnost.
4.0
od 5
25
Komentari
MachyHráč
11/08/2024
Česká republika
Dobré
Sluchátka fungují dobře jenom někdy vypadnou ale to není takový problém vydrží dlouho i když je používám celý den a párování je lehké, nic těžkého, mám jediný problém sluchátka jednou zapraskala a ted trochu chrastí ale to mi moc nevadí super doporučuju
Prednosti
dlouhá výdrž baterie, rychlé nabijení
Mane
někdy se odpojí
Ova recenzija je napisana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Ova recenzija je napisana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Šedý vlk
18/07/2024
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Sluchátka
Fungují jak mají. Docela dlouhá výdrž baterie. Trochu tlačí na uši.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Delli
07/02/2024
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Sluchatka jsou super
Miluji funkci bass, nadherne vam to obohati zazitek z hudby. Jsou pohodlna a maji krasny matny styl. Za super penize!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši
Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.