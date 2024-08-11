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Obustavljeno

Bežične slušalice koje se nose na ušima

TAH4205WT/00

4
| (25) Komentari

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Crvena
Crvena
Plava
Plava
Osetite bas
Uživajte u zvuku uz snažniji bas. Ove bežične slušalice koje se nose na ušima imaju dugme za pojačavanje basa, pa možete da ga pojačate kad god poželite. Dobijate do 29 sati reprodukcije, brzo punjenje i izbor elegantnih mat boja.
Pogledajte sve prednosti

Osetite bas

  • Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje na ušima

  • Kompaktno sklopive

  • Do 29 sati reprodukcije

Dugme za pojačavanje basa. Snažniji bas jednim dodirom.

Dugme za pojačavanje basa. Snažniji bas jednim dodirom.

Ove slušalice koje se nose na ušima imaju snažne neodimijumske akustičke drajvere koji daju jasan zvuk i bogat bas. Kada želite više, samo pritisnite dugme za pojačavanje basa i trenutno ćete osetiti razliku.

29 sati reprodukcije. USB-C punjenje.

29 sati reprodukcije. USB-C punjenje.

Dobijate do 29 sati reprodukcije nakon 2 sata punjenja putem USB-C veze. Ako će uskoro da vam ponestane napajanja, brzo punjenje od 15 minuta daje vam dodatna 4 sata reprodukcije muzike.

Lagana, podesiva i obložena traka za glavu

Lagana, podesiva i obložena traka za glavu

Dostupne u elegantnim mat kombinacijama boja, ove slušalice koje se nose na ušima imaju obloženu traku za glavu koja je toliko lagana da je skoro nećete ni osetiti. Mekani jastučići su jasno obeleženi za levo/desno uvo, a mogu da se nagnu tako da dobijete potpunu udobnost.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

25

Komentari

11/08/2024

Česká republika

Česká republika

Dobré

Sluchátka fungují dobře jenom někdy vypadnou ale to není takový problém vydrží dlouho i když je používám celý den a párování je lehké, nic těžkého, mám jediný problém sluchátka jednou zapraskala a ted trochu chrastí ale to mi moc nevadí super doporučuju

Prednosti

dlouhá výdrž baterie, rychlé nabijení

Mane

někdy se odpojí

Ova recenzija je napisana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

Ova recenzija je napisana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Sluchátka

Fungují jak mají. Docela dlouhá výdrž baterie. Trochu tlačí na uši.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

07/02/2024

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Sluchatka jsou super

Miluji funkci bass, nadherne vam to obohati zazitek z hudby. Jsou pohodlna a maji krasny matny styl. Za super penize!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši

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  1. Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.