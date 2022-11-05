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  • Stiže bas
  • Stiže bas
  • Stiže bas
  • Stiže bas
  • Stiže bas
  • Stiže bas
  • Stiže bas
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  • Stiže bas

Obustavljeno

Bežične slušalice

TAH5205BK/00

2
| (6) Komentari

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Stiže bas
Prekrijte uši i osetite bas! Ove bežične slušalice koje se nose na ušima imaju dugme za pojačavanje basa, jednim dodirom dobijate dublji bas. Dobijate do 29 sati reprodukcije, brzo punjenje i izuzetno stabilnu Bluetooth vezu. Nećete propustiti ni takt.
Pogledajte sve prednosti

Stiže bas

  • Drajveri od 40 mm / zatvoreni dizajn

  • Lagane

  • Kompaktno sklopive

  • Do 29 sati reprodukcije

Snažni neodimijumski drajveri od 40 mm. Dugme za pojačavanje basa.

Snažni neodimijumski drajveri od 40 mm. Dugme za pojačavanje basa.

Ove slušalice koje se nose na ušima imaju snažne neodimijumske akustičke drajvere od 40 mm koji daju jasan zvuk i bogat bas. Kada želite više, samo pritisnite dugme za pojačavanje basa i trenutno ćete osetiti razliku.

29 sati reprodukcije. USB-C punjenje.

29 sati reprodukcije. USB-C punjenje.

Dobijate do 29 sati reprodukcije nakon 2 sata punjenja putem USB-C veze. Ako će uskoro da vam ponestane napajanja, brzo punjenje od 15 minuta daje vam dodatna 4 sata reprodukcije muzike. Odvojivi kabl vam omogućava da ove slušalice koristite i žično.

Lagana, podesiva i obložena traka za glavu.

Dostupne u elegantnim mat kombinacijama boja, ove slušalice koje se nose na ušima imaju obloženu traku za glavu koja je toliko lagana da je skoro nećete ni osetiti. Mekani jastučići su jasno obeleženi za levo/desno uvo, a mogu da se nagnu tako da dobijete potpunu udobnost.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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2.0

od 5

6

Komentari

4
2

05/11/2022

Polska

Polska

Efekt wow

Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki

Prednosti

Bassy bassy bassy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

13/03/2023

Slovensko

Slovensko

Verifikovani kupac

dobrý zvuk za málo peňazí

napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.

Prednosti

skvelý zvuk za slušnú cenu

Mane

nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android

Ova recenzija je napisana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Ova recenzija je napisana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

30/10/2025

Slovensko

Slovensko

Nefunguje to na iPhone 16!!!! Musíte to opraviť aby to išlo aj na iPhone 16.

Prednosti

Dobrý ma bass

Mane

Nefunguje to na iPhone, vedel som to používať len na redmi

Ova recenzija je napisana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Ova recenzija je napisana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

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  1. Dostupnost funkcija može da se razlikuje u zavisnosti od kompatibilnosti mobilnog telefona.

  2. Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.