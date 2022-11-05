2 godine garancije
Obustavljeno
TAH5205WT/00
Drajveri od 40 mm / zatvoreni dizajn
Lagane
Kompaktno sklopive
Do 29 sati reprodukcije
Ove slušalice koje se nose na ušima imaju snažne neodimijumske akustičke drajvere od 40 mm koji daju jasan zvuk i bogat bas. Kada želite više, samo pritisnite dugme za pojačavanje basa i trenutno ćete osetiti razliku.
Dobijate do 29 sati reprodukcije nakon 2 sata punjenja putem USB-C veze. Ako će uskoro da vam ponestane napajanja, brzo punjenje od 15 minuta daje vam dodatna 4 sata reprodukcije muzike. Odvojivi kabl vam omogućava da ove slušalice koristite i žično.
Dostupne u elegantnim mat kombinacijama boja, ove slušalice koje se nose na ušima imaju obloženu traku za glavu koja je toliko lagana da je skoro nećete ni osetiti. Mekani jastučići su jasno obeleženi za levo/desno uvo, a mogu da se nagnu tako da dobijete potpunu udobnost.
2.0
od 5
6
Komentari
Leo1234
05/11/2022
Polska
Efekt wow
Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki
Prednosti
Bassy bassy bassy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Sevedge
13/03/2023
Slovensko
Verifikovani kupac
dobrý zvuk za málo peňazí
napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.
Prednosti
skvelý zvuk za slušnú cenu
Mane
nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android
Ova recenzija je napisana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Ova recenzija je napisana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Sorved
30/10/2025
Slovensko
Nefunguje to na iPhone 16!!!! Musíte to opraviť aby to išlo aj na iPhone 16.
Prednosti
Dobrý ma bass
Mane
Nefunguje to na iPhone, vedel som to používať len na redmi
Ova recenzija je napisana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Ova recenzija je napisana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Dostupnost funkcija može da se razlikuje u zavisnosti od kompatibilnosti mobilnog telefona.
Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.