Slobodno se prepustite

Bez obzira na to da li radite ili se zabavljate, jezdite kroz dane sa ovim bežičnim slušalicama sa redukovanjem buke! Prilagodljivo redukovanje buke i udobno prianjanje preko ušiju omogućavaju vam da se prepustite. Dobijate bogat, detaljan zvuk, a tu je i postavka za malo kašnjenje namenjena igrama i filmovima.