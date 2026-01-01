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  • Slobodno se prepustite
  • Slobodno se prepustite
  • Slobodno se prepustite
  • Slobodno se prepustite
  • Slobodno se prepustite
  • Slobodno se prepustite
  • Slobodno se prepustite
  • Slobodno se prepustite

Bežične slušalice koje se nose preko ušiju

TAH7508BK/97

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna

Slobodno se prepustite

Bez obzira na to da li radite ili se zabavljate, jezdite kroz dane sa ovim bežičnim slušalicama sa redukovanjem buke! Prilagodljivo redukovanje buke i udobno prianjanje preko ušiju omogućavaju vam da se prepustite. Dobijate bogat, detaljan zvuk, a tu je i postavka za malo kašnjenje namenjena igrama i filmovima.

Pogledajte sve prednosti

Slobodno se prepustite

  • Noise Canceling Pro

  • Lagane slušalice koje se nose preko ušiju

  • Prirodan zvuk. Dinamičan bas.

  • Do 60 sati reprodukcije

Prepustite se uz Noise Canceling Pro

Prilagodljivo redukovanje buke brzo reaguje na vaše okruženje radi potiskivanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim Awareness propušta spoljne zvukove. Quick Awareness poboljšava glasove, pa možete da vodite razgovor bez skidanja slušalica.

Lagane, udobne, sklopive – i elegantne!

Okrugla kućišta slušalica i elegantni okvir daju upečatljiv stil ovim slušalicama koje se nose preko ušiju. Jastučići od memorijske pene održavaju udobnost tokom dugih sesija slušanja, a slušalice se preklapaju ravno i ka unutra radi lakog odlaganja u džep ili torbu.

Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass

Uživaćete u bogatom zvuku iz drajvera od 40 mm, kao i u dobroj pasivnoj izolaciji buke zahvaljujući nošenju preko ušiju. Da biste uživali u punoj snazi omiljenih bas deonica bez pojačavanja zvuka, samo aktivirajte Dynamic Bass pomoću višenamenskog dugmeta ili aplikacije Philips Headphones.

Tehničke specifikacije

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