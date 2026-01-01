TAH7508WT/97
Slobodno se prepustite
Bez obzira na to da li radite ili se zabavljate, jezdite kroz dane sa ovim bežičnim slušalicama sa redukovanjem buke! Prilagodljivo redukovanje buke i udobno prianjanje preko ušiju omogućavaju vam da se prepustite. Dobijate bogat, detaljan zvuk, a tu je i postavka za malo kašnjenje namenjena igrama i filmovima.
Noise Canceling Pro
Lagane slušalice koje se nose preko ušiju
Prirodan zvuk. Dinamičan bas.
Do 60 sati reprodukcije
Prilagodljivo redukovanje buke brzo reaguje na vaše okruženje radi potiskivanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim Awareness propušta spoljne zvukove. Quick Awareness poboljšava glasove, pa možete da vodite razgovor bez skidanja slušalica.
Okrugla kućišta slušalica i elegantni okvir daju upečatljiv stil ovim slušalicama koje se nose preko ušiju. Jastučići od memorijske pene održavaju udobnost tokom dugih sesija slušanja, a slušalice se preklapaju ravno i ka unutra radi lakog odlaganja u džep ili torbu.
Uživaćete u bogatom zvuku iz drajvera od 40 mm, kao i u dobroj pasivnoj izolaciji buke zahvaljujući nošenju preko ušiju. Da biste uživali u punoj snazi omiljenih bas deonica bez pojačavanja zvuka, samo aktivirajte Dynamic Bass pomoću višenamenskog dugmeta ili aplikacije Philips Headphones.
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