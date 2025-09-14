2 godine garancije
Dostupno kod
Žične slušalice koje se nose na ušima
Jačina zvuka je ograničena na 85 dB
Prilagodljive. Deljenje zvuka.
Izdržljive i sklopive
Specijalno dizajnirane da budu bezbedne za mlade uši, ove slušalice imaju jačinu zvuka ograničenu na 85 dB. Muzika, crtani filmovi, filmovi, edukativni video zapisi: šta god da ih zanima, možete da se opustite znajući da neće slušati preglasno.
Manja kućišta slušalica sa mekanim jastučićima čine ove lagane slušalice udobnim za decu. Mekana traka za glavu lako se podešava za savršeno prianjanje i ima tačke sa zadnje strane koje deci pomažu da znaju na koju stranu da okrenu slušalice prilikom stavljanja.
Raznobojni dizajn čini da se ove slušalice ističu na sve prave načine – deca mogu da prilagode slušalice pomoću svojih umetničkih dela! Samo podignite prozirni poklopac kućišta slušalica, dodajte njihove crteže ili slike, pa ponovo zatvorite poklopac na klik.
4.8
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Prednosti
wyglad, dzwiek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Prednosti
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Jačina zvuka je ograničena na 85 dB u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.