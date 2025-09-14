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  • Superbezbedno, superzabavno!
  • Superbezbedno, superzabavno!
  • Superbezbedno, superzabavno!
  • Superbezbedno, superzabavno!
  • Superbezbedno, superzabavno!
  • Superbezbedno, superzabavno!
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  • Superbezbedno, superzabavno!
  • Superbezbedno, superzabavno!
  • Superbezbedno, superzabavno!
  • Superbezbedno, superzabavno!
  • Superbezbedno, superzabavno!

Dečije slušalice koje se nose na ušima

TAK2000BL/00

4.8
| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Blue
Blue
Kristalno tirkizna
Kristalno tirkizna
Magenta ljubičasta
Magenta ljubičasta
Pink
Pink
Superbezbedno, superzabavno!
Pustite klince da uživaju u muzici uz ove šarene žične slušalice! Lagane su, izdržljive i sa ograničenom jačinom zvuka za bezbedno slušanje. Dolaze im drugari? Deljenje zvuka omogućava deci da lančano povežu svoje slušalice sa slušalicama svojih drugara tako da mogu da slušaju zajedno.
Pogledajte sve prednosti

Superbezbedno, superzabavno!

  • Žične slušalice koje se nose na ušima

  • Jačina zvuka je ograničena na 85 dB

  • Prilagodljive. Deljenje zvuka.

  • Izdržljive i sklopive

Uvek bezbedno, uvek zabavno. Jačina zvuka ograničena na 85 dB.

Uvek bezbedno, uvek zabavno. Jačina zvuka ograničena na 85 dB.

Specijalno dizajnirane da budu bezbedne za mlade uši, ove slušalice imaju jačinu zvuka ograničenu na 85 dB. Muzika, crtani filmovi, filmovi, edukativni video zapisi: šta god da ih zanima, možete da se opustite znajući da neće slušati preglasno.

Udobnost prilagođena deci i jednostavnost upotrebe

Udobnost prilagođena deci i jednostavnost upotrebe

Manja kućišta slušalica sa mekanim jastučićima čine ove lagane slušalice udobnim za decu. Mekana traka za glavu lako se podešava za savršeno prianjanje i ima tačke sa zadnje strane koje deci pomažu da znaju na koju stranu da okrenu slušalice prilikom stavljanja.

Raznobojni dizajn sa prilagodljivim kućištima slušalica

Raznobojni dizajn sa prilagodljivim kućištima slušalica

Raznobojni dizajn čini da se ove slušalice ističu na sve prave načine – deca mogu da prilagode slušalice pomoću svojih umetničkih dela! Samo podignite prozirni poklopac kućišta slušalica, dodajte njihove crteže ili slike, pa ponovo zatvorite poklopac na klik.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

14/09/2025

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

12/09/2025

Polska

Polska

Jestem na tak !

Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.

Prednosti

wyglad, dzwiek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

12/09/2025

Polska

Polska

Warto kupić

Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .

Prednosti

Super cena i jakość dźwięku wygoda

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

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Odricanje od odgovornosti

  1. Jačina zvuka je ograničena na 85 dB u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.