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  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
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  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
  • Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!

Dečje slušalice koje se nose na ušima

TAK2000CT/00

4.8

| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Blue
Blue
Kristalno tirkizna
Kristalno tirkizna
Magenta ljubičasta
Magenta ljubičasta
Pink
Pink

Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!

Neka deca uživaju u muzici uz ove raznobojne žične slušalice! Lagane su, izdržljive i imaju ograničenu jačinu zvuka za bezbedno slušanje. Došli su im prijatelji? Funkcija deljenja zvuka omogućava deci da povežu svoje slušalice sa slušalicama prijatelja kako bi mogli zajedno da slušaju.

Pogledajte sve prednosti

Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!

  • Žične slušalice koje se nose na ušima

  • Jačina zvuka ograničena na 85 dB

  • Prilagodljive. Deljenje zvuka

  • Izdržljive i sklopive

Uvek bezbedno, uvek zabavno. Jačina zvuka ograničena na 85 dB*

Uvek bezbedno, uvek zabavno. Jačina zvuka ograničena na 85 dB*

Posebno dizajnirane da budu bezbedne za mlade uši, ove slušalice imaju jačinu zvuka ograničenu na 85 dB*. Muzika, crtani filmovi, filmovi, obrazovni video-sadržaji: šta god da ih zanima, možete biti spokojni znajući da neće slušati preglasno.

Udobne za decu i jednostavne za korišćenje

Udobne za decu i jednostavne za korišćenje

Manje školjke sa mekanim jastučićima čine ove lagane slušalice udobnim za decu. Postavljena traka za glavu takođe se lako podešava radi savršenog prianjanja i ima tačkice sa zadnje strane koje pomažu deci da vide kako pravilno da stave slušalice.

Šareni dizajn sa prilagodljivim školjkama slušalica

Šareni dizajn sa prilagodljivim školjkama slušalica

Višebojni dizajn čini da se slušalice ističu na najbolji način, a deca mogu da ih prilagode sopstvenim umetničkim radovima! Jednostavno podignite providni prozor na školjci slušalice, dodajte njihove crteže ili slike i ponovo zatvorite prozor tako da škljocne.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

14/09/2025

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

12/09/2025

Polska

Polska

Jestem na tak !

Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.

Prednosti

wyglad, dzwiek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

12/09/2025

Polska

Polska

Warto kupić

Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .

Prednosti

Super cena i jakość dźwięku wygoda

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

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Odricanje od odgovornosti

  1. Jačina zvuka ograničena je na 85 dB u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.