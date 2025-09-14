Dostupno kod
Izuzetno bezbedne, izuzetno zabavne!
Neka se deca zabavljaju uz ove šarene žičane slušalice! Lagane su, izdržljive i imaju ograničenu jačinu zvuka radi bezbednog slušanja. Došli su im prijatelji? Funkcija deljenja zvuka omogućava deci da povežu svoje slušalice sa slušalicama prijatelja kako bi mogli zajedno da slušaju.
Žičane slušalice koje se nose na ušima
Jačina zvuka ograničena na 85 dB
Prilagodljive. Deljenje zvuka
Izdržljive i sklopive
Posebno dizajnirane da budu bezbedne za dečje uši, ove slušalice imaju jačinu zvuka ograničenu na 85 dB*. Muzika, crtani filmovi, filmovi, obrazovni video-snimci: bez obzira na to šta ih zanima, možete biti spokojni znajući da neće slušati preglasno.
Manje školjke sa mekanim jastučićima čine ove lagane slušalice udobnim za decu. Postavljeni obruč se takođe lako podešava radi savršenog prianjanja i ima tačkice na zadnjoj strani koje pomažu deci da vide kako pravilno da stave slušalice.
Višebojni dizajn čini da se slušalice ističu na najbolji način, a deca mogu da ih prilagode sopstvenim umetničkim radovima! Jednostavno podignite providni prozor na školjci slušalice, dodajte njihove crteže ili slike i ponovo zatvorite prozor tako da škljocne.
4.8
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Prednosti
wyglad, dzwiek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Prednosti
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Jačina zvuka ograničena je na 85 dB u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.