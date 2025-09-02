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  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
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  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja
  • Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja

4000 seriesDečije bežične slušalice koje se nose na ušima

TAK4200CT/00

4

| (5) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Dostupno kod

Kristalno tirkizna
Kristalno tirkizna
Magenta ljubičasta
Magenta ljubičasta
Plava
Plava
Ružičasta
Ružičasta

Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja

Uz šarene LED lampice na jastučićima za uši i zabavnu funkciju za deljenje zvuka ove slušalice su napravljene da se svide deci. Jačina zvuka je ograničena za mlade uši, a poseban režim za putovanja omogućava deci da bezbedno slušaju i u bučnijim okruženjima.

Pogledajte sve prednosti

Bezbedno, zabavno i praktično za putovanja

  • Bežične slušalice koje se nose na ušima

  • Jačina zvuka je ograničena na 85 dB

  • LED lampice. Deljenje zvuka.

  • Izdržljive i sklopive

Uvek bezbedno, uvek zabavno. Ograničenja jačine zvuka za upotrebu kod kuće i na putovanjima*

Uvek bezbedno, uvek zabavno. Ograničenja jačine zvuka za upotrebu kod kuće i na putovanjima*

Namenski dizajnirane tako da budu izuzetno bezbedne za mlade uši, ove slušalice imaju ograničenje jačine zvuka od 75 dB za slušanje kod kuće ili tokom učenja. Za slušanje u bučnijim okruženjima izvan doma, roditelji mogu da koriste aplikaciju Philips Headphones da bi podesili ograničenje jačine zvuka od 85 dB u režimu za putovanja.*

Udobnost prilagođena deci i jednostavnost upotrebe

Udobnost prilagođena deci i jednostavnost upotrebe

Velika zaobljena kontrolna dugmad sa donje strane slušalica olakšavaju deci da koriste ove slušalice, dok ih manja kućišta slušalica sa mekanim jastučićima čine udobnim za nošenje. Mekana traka za glavu lako se podešava za savršeno prianjanje i ima tačke sa zadnje strane koje deci pomažu da znaju na koju stranu da okrenu slušalice prilikom stavljanja.

Raznobojni dizajn sa LED lampicama

Raznobojni dizajn sa LED lampicama

Raznobojne LED lampice u slušalicama u kombinaciji sa njihovim raznobojnim dizajnom čine da se ističu na sve prave načine. LED lampice mogu da se podese tako da svetle različitim bojama: izvanredno za decu koja žele da pokažu svoj smisao za stil.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image PBTAWARD135
  • Award image PBTAWARD127

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

5

Komentari

80%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Prednosti

dzwiek i design

Mane

nie ma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-02

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Prednosti

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-07-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-07-21

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Prednosti

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Mane

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-07-15

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-07-15

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  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Jačina zvuka je ograničena na 75 dB u normalnom režimu i 85 dB u režimu za putovanja, u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.