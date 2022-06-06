ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija detalja proizvoda

Obustavljeno

Dečije slušalice koje se nose na ušima

TAK4206BL/00

3.4

| (8) Komentari

Dostupno kod

Plava
Plava
Ružičasta
Ružičasta

Upečatljivo i smelo

Uspostaviće sopstveni stil uz ove izdržljive, fleksibilne slušalice koje se nose na ušima! Segmenti na kućištima slušalica raznobojno svetle, a jačina zvuka je ograničena na 85 dB. Roditelji mogu da upravljaju jačinom zvuka i vremenom reprodukcije pomoću aplikacije Philips Headphones.

Pogledajte sve prednosti

Upečatljivo i smelo

  • Bežične slušalice koje se nose na ušima

  • Kućišta slušalica koja svetle

  • Roditeljska kontrola pomoću aplikacije

  • Ograničenje jačine zvuka &lt;85 dB

Bez kablova, bez upetljavanja. 28 sati reprodukcije.

Bez kablova, bez upetljavanja. 28 sati reprodukcije.

Od putovanja do gledanja sadržaja ili domaćih zadataka, deca obožavaju ove bežične slušalice koje se nose na ušima! Pružaju 28 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja, a za potpuno punjenje je potrebno 2 sata. Brzo 15-minutno punjenje daje dodatna 2 sata reprodukcije.

Uvek bezbedno, uvek zabavno. Roditeljska kontrola.

Uvek bezbedno, uvek zabavno. Roditeljska kontrola.

Namenski dizajnirane tako da budu bezbedne za mlade uši, ove slušalice imaju drajvere od 32 mm sa ograničenom jačinom zvuka do 85 dB. Roditelji takođe mogu da podešavaju maksimalnu jačinu zvuka i ograničenja vremena slušanja u aplikaciji Philips Headphones. Možete da se opustite dok se oni zabavljaju.

Kul, raznobnojne svetleće table u kućištima slušalica

Kul, raznobnojne svetleće table u kućištima slušalica

Jastučići su opremljeni svetlećim tablama koji celoj priči daju fanki crtu. Možete da birate četiri varijante: crvena, zelena, plava, ili mešavinu sve tri boje! Samo pritiskajte taster na jastučetu dok ne dobijete željenu opciju svetala.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

3.4

od 5

8

Komentari

3
2

06/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvela volba pre dieta

Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.

Prednosti

idealne pre dieta

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Datum upotrebe 2022-02-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Datum upotrebe 2022-02-06

11/04/2024

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Dobre słuchawki dla dziecka

Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam

Prednosti

Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2024-03-11

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2024-03-11

20/02/2024

România

România

Recomand

Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.

Prednosti

Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c

Mane

Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Datum upotrebe 2023-01-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Datum upotrebe 2023-01-20

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Jačina zvuka je ograničena na &lt;85 dB u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.

  2. Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.