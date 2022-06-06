Obustavljeno
TAK4206PK/00
Upečatljivo i smelo
Uspostaviće sopstveni stil uz ove izdržljive, fleksibilne slušalice koje se nose na ušima! Segmenti na kućištima slušalica raznobojno svetle, a jačina zvuka je ograničena na 85 dB. Roditelji mogu da upravljaju jačinom zvuka i vremenom reprodukcije pomoću aplikacije Philips Headphones.
Bežične slušalice koje se nose na ušima
Kućišta slušalica koja svetle
Roditeljska kontrola pomoću aplikacije
Ograničenje jačine zvuka <85 dB
Od putovanja do gledanja sadržaja ili domaćih zadataka, deca obožavaju ove bežične slušalice koje se nose na ušima! Pružaju 28 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja, a za potpuno punjenje je potrebno 2 sata. Brzo 15-minutno punjenje daje dodatna 2 sata reprodukcije.
Namenski dizajnirane tako da budu bezbedne za mlade uši, ove slušalice imaju drajvere od 32 mm sa ograničenom jačinom zvuka do 85 dB. Roditelji takođe mogu da podešavaju maksimalnu jačinu zvuka i ograničenja vremena slušanja u aplikaciji Philips Headphones. Možete da se opustite dok se oni zabavljaju.
Jastučići su opremljeni svetlećim tablama koji celoj priči daju fanki crtu. Možete da birate četiri varijante: crvena, zelena, plava, ili mešavinu sve tri boje! Samo pritiskajte taster na jastučetu dok ne dobijete željenu opciju svetala.
3.4
od 5
8
Komentari
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Skvela volba pre dieta
Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.
Prednosti
idealne pre dieta
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Datum upotrebe 2022-02-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Datum upotrebe 2022-02-06
dobromir007
11/04/2024
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Dobre słuchawki dla dziecka
Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam
Prednosti
Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2024-03-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2024-03-11
0ana0405
20/02/2024
România
Recomand
Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.
Prednosti
Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c
Mane
Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Datum upotrebe 2023-01-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Datum upotrebe 2023-01-20
Jačina zvuka je ograničena na <85 dB u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.
Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.