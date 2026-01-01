2 godine garancije
Novo
TAK6000BL/00
Izgled koji vole. Zvuk kome možete verovati.
Upoznajte slušalice dizajnirane za bezbedno slušanje i redovno menjanje stila. ePaper ekrani na školjkama omogućavaju deci da koriste fotografije za personalizovan izgled koji se lako menja. Ograničenja jačine zvuka štite mlade uši kod kuće i u pokretu.
Bežične slušalice koje se nose na ušima
Jačina zvuka ograničena na 85 dB
Prilagodljivi ePaper ekran
Izdržljive i sklopive
Od porodičnih fotografija ili slika kućnih ljubimaca do snimaka umetničkih radova, ePaper ekrani na školjkama pružaju deci zabavan način da personalizuju svoje slušalice bez korišćenja nalepnica. Jednostavno izaberite fotografiju sačuvanu na mobilnom uređaju i otpremite je na ekran putem naše prateće aplikacije. Nakon otpremanja, slika ostaje vidljiva čak i kada su slušalice isključene.
Specijalno dizajnirane za dodatnu zaštitu mladih ušiju, ove slušalice su ograničene na 75 dB za slušanje kod kuće ili tokom učenja. Za slušanje u bučnijim okruženjima van kuće, roditelji mogu da koriste aplikaciju Philips Headphones kako bi podesili ograničenje jačine zvuka u režimu putovanja na 85 dB.*
Velika okrugla kontrolna dugmad na dnu slušalica olakšavaju deci njihovo korišćenje, a tačkice na zadnjoj strani trake za glavu pomažu im da vide kako pravilno da ih stave. Postavljena traka za glavu lako se podešava, dok se manje školjke sa mekim jastučićima od memorijske pene nežno prilagođavaju ušima koje rastu i pružaju udobno naleganje.
Jačina zvuka je ograničena na 75 dB u normalnom režimu i 85 dB u režimu putovanja, u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.