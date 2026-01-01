Udobne, prilagođene deci i jednostavne za korišćenje

Velika okrugla kontrolna dugmad na dnu slušalica olakšavaju deci njihovo korišćenje, a tačkice na zadnjoj strani trake za glavu pomažu im da vide kako pravilno da ih stave. Postavljena traka za glavu lako se podešava, dok se manje školjke sa mekim jastučićima od memorijske pene nežno prilagođavaju ušima koje rastu i pružaju udobno naleganje.