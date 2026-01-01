2 godine garancije
Novo
TAK6000PK/00
Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
Upoznajte slušalice dizajnirane za bezbedno slušanje i redovno menjanje stila. ePaper ekrani na školjkama slušalica omogućavaju deci da koriste fotografije za personalizovan izgled koji se lako menja. Ograničenja jačine zvuka štite mlade uši kod kuće i u pokretu.
Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
Jačina zvuka ograničena na 85 dB
Prilagodljiv ePaper ekran
Izdržljive i sklopive
Napravljene od izdržljivih, netoksičnih materijala, ove slušalice mogu da podnesu izazove svakodnevne dečje upotrebe. Kada se ne koriste, mogu se ravno sklopiti radi lakog odlaganja u fioku. Možete ih sklopiti ravno i prema unutra, tako da dobijete kompaktan paket koji lako staje u džepove i torbe.
Naša prateća aplikacija može da se koristi za postavljanje ograničenja vremena reprodukcije kako deca ne bi predugo slušala. Pomoću aplikacije možete i da prebacite ove slušalice sa podrazumevanog podešavanja, pri kojem je jačina zvuka ograničena na 75 dB, na režim putovanja, koji ograničava jačinu zvuka na 85 dB.
Od zabave tokom vikenda do domaćih zadataka, ove slušalice mogu da izdrže do 45 sati reprodukcije nakon potpunog punjenja (koje traje 2 sata putem USB-C priključka). Posebno BT dugme na slušalicama omogućava deci da ih lako upare sa svojim uređajima, dok povezivanje sa više uređaja omogućava istovremeno povezivanje sa više od jednog uređaja.
Jačina zvuka ograničena je na 75 dB u normalnom režimu i 85 dB u režimu putovanja, u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.