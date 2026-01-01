Aplikacija Philips Headphones sa roditeljskim kontrolama

Naša prateća aplikacija može da se koristi za postavljanje ograničenja vremena reprodukcije kako deca ne bi predugo slušala. Pomoću aplikacije možete i da prebacite ove slušalice sa podrazumevanog podešavanja, pri kojem je jačina zvuka ograničena na 75 dB, na režim putovanja, koji ograničava jačinu zvuka na 85 dB.