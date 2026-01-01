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  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
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  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
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  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.

Novo

Dečje bežične slušalice koje se nose preko ušiju

TAK6000PK/00

Dostupno kod

Blue
Blue
Pink
Pink

Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.

Upoznajte slušalice dizajnirane za bezbedno slušanje i redovno menjanje stila. ePaper ekrani na školjkama slušalica omogućavaju deci da koriste fotografije za personalizovan izgled koji se lako menja. Ograničenja jačine zvuka štite mlade uši kod kuće i u pokretu.

Pogledajte sve prednosti

Izgled koji vole. Zvuk kojem možete verovati.

  • Bežične slušalice koje se nose preko ušiju

  • Jačina zvuka ograničena na 85 dB

  • Prilagodljiv ePaper ekran

  • Izdržljive i sklopive

Čvrste, izdržljive i sklopive

Napravljene od izdržljivih, netoksičnih materijala, ove slušalice mogu da podnesu izazove svakodnevne dečje upotrebe. Kada se ne koriste, mogu se ravno sklopiti radi lakog odlaganja u fioku. Možete ih sklopiti ravno i prema unutra, tako da dobijete kompaktan paket koji lako staje u džepove i torbe.

Aplikacija Philips Headphones sa roditeljskim kontrolama

Naša prateća aplikacija može da se koristi za postavljanje ograničenja vremena reprodukcije kako deca ne bi predugo slušala. Pomoću aplikacije možete i da prebacite ove slušalice sa podrazumevanog podešavanja, pri kojem je jačina zvuka ograničena na 75 dB, na režim putovanja, koji ograničava jačinu zvuka na 85 dB.

Dugo trajanje baterije i jednostavno bežično povezivanje

Od zabave tokom vikenda do domaćih zadataka, ove slušalice mogu da izdrže do 45 sati reprodukcije nakon potpunog punjenja (koje traje 2 sata putem USB-C priključka). Posebno BT dugme na slušalicama omogućava deci da ih lako upare sa svojim uređajima, dok povezivanje sa više uređaja omogućava istovremeno povezivanje sa više od jednog uređaja.

Tehničke specifikacije

Uputstva i Dokumentacija

EU izjava o usaglašenosti - English (US)

  • PDF datoteka, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 2.7 MB
  • 5 September 2026

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Odricanje od odgovornosti

  1. Jačina zvuka ograničena je na 75 dB u normalnom režimu i 85 dB u režimu putovanja, u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.