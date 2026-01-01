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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo

Moving SoundBežične slušalice koje se nose na ušima

TAMS1BK/00

1 nagrada

Dostupno kod

Black
Black
Žuta
Žuta

Ringo Duo

Izuzetno lagane slušalice sa kultnim dizajnom iz 80-ih i upečatljivim savremenim zvukom. Možete da ih koristite bežično ili putem kabla, a isporučuju se sa crnim, žutim i narandžastim jastučićima za slušalice koji dodatno naglašavaju retro stil.

Pogledajte sve prednosti

Ringo Duo

  • Upečatljiv zvuk. Retro izgled

  • Slušajte bežično ili putem kabla

  • Do 26 sati reprodukcije

  • USB-C kabl je priložen

Ikona 80-ih, osmišljena iznova

Ikona 80-ih, osmišljena iznova

Izgled govori „premotaj“. Zvuk govori „upravo sada“. Zahvaljujući posebno podešenim drajverima od 40 mm, ove slušalice koje se nose na ušima pružaju topao zvuk sa bogatim basom i jasnim vokalima. Slušajte bežično ili koristite priloženi USB-C kabl za žično slušanje.

Izuzetno lagano pristajanje i rezervni jastučići za slušalice u retro bojama

Izuzetno lagano pristajanje i rezervni jastučići za slušalice u retro bojama

Slušalice Ringo Duo teže svega 80 g, a izuzetno lagana traka za glavu lako se podešava kako bi savršeno pristajala. Dobijate tri kompleta rezervnih jastučića u crnoj, žutoj i narandžastoj boji, pa ih možete kombinovati po želji.

Dugo trajanje baterije i brzo punjenje

Dugo trajanje baterije i brzo punjenje

Potpuno napunjena baterija pruža do 26 sati reprodukcije, a puni se 2 sata putem USB-C priključka. Ako vam je potrebno brzo dopunjavanje, samo 15 minuta punjenja ovih slušalica koje se nose na ušima obezbediće vam dodatnih 6 sati reprodukcije.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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