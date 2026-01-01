TAMS1YL/00
Ringo Duo
Izuzetno lagane slušalice sa kultnim dizajnom iz 80-ih i upečatljivim savremenim zvukom. Možete ih koristiti bežično ili povezane kablom, a isporučuju se sa crnim, žutim i narandžastim jastučićima za slušalice koji dodatno naglašavaju retro atmosferu.
Upečatljiv zvuk. Retro izgled
Slušajte bežično ili putem kabla
Do 26 sati reprodukcije
USB-C kabl je uključen
Izgled kaže premotaj unazad. Zvuk kaže upravo sada. Sa posebno podešenim drajverima od 40 mm, ove slušalice koje se nose na ušima pružaju topao zvuk sa bogatim basom i jasnim vokalima. Slušajte bežično ili ih povežite priloženim USB-C kablom.
Slušalice Ringo Duo teže samo 80 g, a izuzetno lagana traka za glavu lako se podešava za savršeno pristajanje. Dobijate tri kompleta rezervnih jastučića u crnoj, žutoj i narandžastoj boji, pa možete da ih kombinujete bez uklapanja.
Potpuno napunjena baterija pruža do 26 sati reprodukcije, a puni se 2 sata putem USB-C priključka. Ako vam je potrebno brzo dopunjavanje, samo 15 minuta punjenja ovih slušalica obezbediće vam dodatnih 6 sati reprodukcije.
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