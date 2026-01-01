Izuzetno lagano pristajanje i rezervni jastučići za slušalice u retro bojama

Slušalice Ringo Duo teže samo 80 g, a izuzetno lagana traka za glavu lako se podešava za savršeno pristajanje. Dobijate tri kompleta rezervnih jastučića u crnoj, žutoj i narandžastoj boji, pa možete da ih kombinujete bez uklapanja.