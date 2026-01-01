Ostanite u pokretu uz okruglu pametnu futrolu za punjenje

Više od punjača, ova pametna futrola omogućava kontrolisanje poziva, reprodukcije, redukovanja buke i funkcije Auracast™ ili uključivanje Lo-Fi režima zvuka. Može čak i da pomogne pri fotografisanju daljinskim aktiviranjem kamere na povezanom uređaju. Izbor animacija gramofonske ploče, kasete i pojačala omogućava promenu izgleda ekrana u boji osetljivog na dodir od 1,47 inča na futroli.