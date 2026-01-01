2 godine garancije
Novo
TAMS3YL/00
Upečatljiv zvuk. Retro izgled.
Pametna futrola za punjenje
Prilagodljivo redukovanje buke
Do 42 sati reprodukcije
Prilagodljivo redukovanje buke brzo reaguje na vaše okruženje radi potiskivanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim Awareness propušta spoljne zvukove. Quick Awareness poboljšava glasove, pa možete da vodite razgovor bez skidanja slušalica.
Više od punjača, ova pametna futrola omogućava kontrolisanje poziva, reprodukcije, redukovanja buke i funkcije Auracast™ ili uključivanje Lo-Fi režima zvuka. Može čak i da pomogne pri fotografisanju daljinskim aktiviranjem kamere na povezanom uređaju. Izbor animacija gramofonske ploče, kasete i pojačala omogućava promenu izgleda ekrana u boji osetljivog na dodir od 1,47 inča na futroli.
Ako je isključena funkcija redukovanja buke, dobijate 10 sati reprodukcije sa potpuno napunjenom baterijom i dodatni 32 sat sa pametnom futrolom za punjenje (sa uključenim redukovanjem buke dobijate 7 sati reprodukcije i dodatnih 23 sati preko futrole). Za brzu dopunu, posle 15 minuta punjenja dobijate dodatna 3 sata reprodukcije. Futrola može da se puni putem USB-C veze.
Komentari