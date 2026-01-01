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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Novo

Moving SoundPotpuno bežične slušalice

TAMS3YL/00

Dostupno kod

Black
Black
Yellow
Yellow
The Buds
Boje privlače pažnju. Muzika pogađa pravi ritam. Uz upečatljiv izgled i ležeran stav, slušalice The Buds donose neprekidan dobar provod uz topao, detaljan zvuk i okruglu pametnu futrolu za punjenje koja staje u džep. Dan, plejliste, ritam.
Pogledajte sve prednosti

The Buds

  • Upečatljiv zvuk. Retro izgled.

  • Pametna futrola za punjenje

  • Prilagodljivo redukovanje buke

  • Do 42 sati reprodukcije

Prepustite se zvuku uz prilagodljivo redukovanje buke

Prepustite se zvuku uz prilagodljivo redukovanje buke

Prilagodljivo redukovanje buke brzo reaguje na vaše okruženje radi potiskivanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim Awareness propušta spoljne zvukove. Quick Awareness poboljšava glasove, pa možete da vodite razgovor bez skidanja slušalica.

Ostanite u pokretu uz okruglu pametnu futrolu za punjenje

Ostanite u pokretu uz okruglu pametnu futrolu za punjenje

Više od punjača, ova pametna futrola omogućava kontrolisanje poziva, reprodukcije, redukovanja buke i funkcije Auracast™ ili uključivanje Lo-Fi režima zvuka. Može čak i da pomogne pri fotografisanju daljinskim aktiviranjem kamere na povezanom uređaju. Izbor animacija gramofonske ploče, kasete i pojačala omogućava promenu izgleda ekrana u boji osetljivog na dodir od 1,47 inča na futroli.

Uživajte u ritmu duže uz do 42 sata reprodukcije

Uživajte u ritmu duže uz do 42 sata reprodukcije

Ako je isključena funkcija redukovanja buke, dobijate 10 sati reprodukcije sa potpuno napunjenom baterijom i dodatni 32 sat sa pametnom futrolom za punjenje (sa uključenim redukovanjem buke dobijate 7 sati reprodukcije i dodatnih 23 sati preko futrole). Za brzu dopunu, posle 15 minuta punjenja dobijate dodatna 3 sata reprodukcije. Futrola može da se puni putem USB-C veze.

Tehničke specifikacije

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