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Moving Sound Potpuno bežične slušalice
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TAMS3BK/00
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Za iOS i Android
Aplikacija Philips Headphones vam omogućava da u potpunosti koristite prednosti svih mogućnosti slušalica. Možete da pristupite svim funkcijama koje će vam dati pružiti najbolji audio doživljaj sa mobilnog uređaja.
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EU izjava o usaglašenosti - English (US)
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