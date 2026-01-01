Ostanite u ritmu uz okruglu pametnu futrolu za punjenje

Ova pametna futrola je više od punjača: omogućava vam da upravljate pozivima, reprodukcijom, poništavanjem buke i funkcijom Auracast™ ili da uključite Lo-Fi režim zvuka. Može čak da vam pomogne pri fotografisanju daljinskim aktiviranjem kamere na povezanom uređaju. Animacije gramofonske ploče, kasete i pojačala koje možete da izaberete omogućavaju vam da promenite izgled 1.47" ekrana u boji osetljivog na dodir na futroli.