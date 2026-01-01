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TAMS3BK/00
The Buds
Boje se ističu. Muzika pogađa pravo u metu. Svojim odvažnim izgledom i opuštenim stilom, The Buds održavaju dobru atmosferu toplim, detaljnim zvukom i okruglom pametnom kutijicom za punjenje koja lako staje u džep. Vaš dan, vaše plejliste, vaš ritam.
Upečatljiv zvuk. Retro izgled
Pametna kutijica za punjenje
Prilagodljivo poništavanje buke
Do 42 sata reprodukcije
Adaptivno poništavanje buke brzo reaguje na vaše okruženje kako bi u realnom vremenu prigušilo spoljašnju buku, uključujući vetar. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim Awareness ponovo propušta spoljašnje zvukove. Funkcija Quick Awareness pojačava glasove, pa možete da razgovarate bez skidanja slušalica.
Ova pametna futrola je više od punjača: omogućava vam da upravljate pozivima, reprodukcijom, poništavanjem buke i funkcijom Auracast™ ili da uključite Lo-Fi režim zvuka. Može čak da vam pomogne pri fotografisanju daljinskim aktiviranjem kamere na povezanom uređaju. Animacije gramofonske ploče, kasete i pojačala koje možete da izaberete omogućavaju vam da promenite izgled 1.47" ekrana u boji osetljivog na dodir na futroli.
Kada je poništavanje buke isključeno, potpuno punjenje pruža 10 sati reprodukcije, uz dodatna 32 sata iz pametne futrole za punjenje (kada je poništavanje buke uključeno, dobijate 7 sati i dodatna 23 sata iz futrole). Za brzo dopunjavanje, 15 minuta punjenja pruža dodatna 3 sata. Futrola može da se puni putem USB-C priključka.
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