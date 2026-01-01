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TAMS3YL/00
The Buds
Boje se ističu. Muzika pogađa pravo u metu. Svojim odvažnim izgledom i opuštenim stavom, The Buds održavaju dobru atmosferu uz topao, detaljan zvuk i okruglu pametnu kutijicu za punjenje koja lako staje u džep. Vaš dan, vaše plejliste, vaš ritam.
Upečatljiv zvuk. Retro izgled
Pametna kutijica za punjenje
Prilagodljivo poništavanje buke
Do 42 sata reprodukcije
Adaptivno poništavanje buke brzo reaguje na vaše okruženje kako bi u realnom vremenu potisnulo spoljašnju buku, uključujući vetar. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim svesnosti ponovo propušta spoljašnje zvukove. Funkcija brze svesnosti pojačava glasove, pa možete da razgovarate bez skidanja slušalica.
Više od punjača, ovo pametno kućište vam omogućava da upravljate pozivima, reprodukcijom, poništavanjem buke i funkcijom Auracast™ ili da uključite Lo-Fi režim zvuka. Može čak da vam pomogne pri fotografisanju tako što daljinski aktivira kameru na povezanom uređaju. Animacije gramofonske ploče, kasete i pojačala koje možete da izaberete omogućavaju vam da promenite izgled 1.47" ekrana u boji osetljivog na dodir na kućištu.
Kada je poništavanje buke isključeno, potpuno napunjene slušalice pružaju 10 sati reprodukcije, uz dodatna 32 sata iz pametnog kućišta za punjenje (kada je poništavanje buke uključeno, dobijate 7 sati i dodatna 23 sata iz kućišta). Za brzo dopunjavanje, 15 minuta punjenja pruža dodatna 3 sata. Kućište može da se puni putem USB-C priključka.
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