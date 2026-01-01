Ostanite u ritmu uz okruglo pametno kućište za punjenje

Više od punjača, ovo pametno kućište vam omogućava da upravljate pozivima, reprodukcijom, poništavanjem buke i funkcijom Auracast™ ili da uključite Lo-Fi režim zvuka. Može čak da vam pomogne pri fotografisanju tako što daljinski aktivira kameru na povezanom uređaju. Animacije gramofonske ploče, kasete i pojačala koje možete da izaberete omogućavaju vam da promenite izgled 1.47" ekrana u boji osetljivog na dodir na kućištu.