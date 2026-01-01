2 godine garancije
TAMS60B/00
The Roller
Ikona je ponovo rođena. The Roller donosi pravi stereo zvuk i besprekornu povezanost u svom nepogrešivom stilu 80-ih. Smeo je, glasan je i isporučuje onu vrstu dubokog, dobro definisanog basa koji snažno udara i ostaje precizan.
Upečatljiv zvuk. Retro izgled.
Maksimalno 120 W (60 W RMS)
Do 24 sati reprodukcije
IP67 otpornost na vodu i prašinu
The Roller možda izgleda kao u eri mikstejpova, ali je redizajniran tako da isporuči maksimalnu snagu od 120 W (60 W RMS) i bas koji ide dublje nego ikada pre. Ako ste napolju, možete da uključite Moving Sound da biste zadržali snažan bas i jasan zvuk na otvorenom.
Dva drajvera od 3,5”, namenski visokotonci i aktivna skretnica rade zajedno na preciznom odvajanju visokih i niskih tonova. Dva pasivna radijatora produbljuju bas. Rezultat? Pravi stereo zvuk sa moćnom dubinom i oštrim, čistim detaljima.
Bluetooth® 6.0 omogućava strimovanje bez iritantnih padova u zvuku, a The Roller možete da povežete sa dva uređaja istovremeno. Takođe, možete da priključite spoljni uređaj u USB-C port i tako slušate muziku.
Komentari
Reč Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštićeni žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Reč Auracast™ i logotipi su zaštićeni žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.
Oznaka IP67 znači da je drajver zvučnika zaštićen od prašine i da može da se potopi u vodu dubine do 1 m na 30 minuta.