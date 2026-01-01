Ikona iz 80-ih, u novom izdanju

The Roller možda izgleda kao u eri mikstejpova, ali je redizajniran tako da isporuči maksimalnu snagu od 120 W (60 W RMS) i bas koji ide dublje nego ikada pre. Ako ste napolju, možete da uključite Moving Sound da biste zadržali snažan bas i jasan zvuk na otvorenom.